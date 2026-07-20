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永續資訊確信機構宣導暨交流會圓滿完成 提升永續資訊揭露品質

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

為協助永續資訊確信機構掌握最新制度發展，並提升確信實務專業效能，臺灣證券交易所與櫃買中心共同於7月3日及7月17日在台北台中舉辦兩場永續資訊確信機構宣導暨交流會，邀集經認可的會計師事務所及查驗機構參與，增進其對永續資訊揭露規範與確信制度之理解，並深化實務經驗交流。

隨著上市櫃公司自2026會計年度起分階段適用IFRS永續揭露準則，企業永續資訊揭露內容將更廣泛且具深度，確信及輔導作業複雜度及專業要求預期將隨之提升。證交所表示，確信機構為提升永續資訊品質及可信度的重要支撐力量，應持續增進對永續揭露準則架構、相關規範及實務作業的了解，以提升確信品質，進一步強化我國永續資訊的公信力與國際競爭力。

這次宣導暨交流會聚焦永續揭露制度接軌國際、確信機構管理規範及永續資訊審閱實務等重要議題。就制度面而言，會中除說明上市櫃公司永續發展整體推動方向，亦介紹接軌IFRS永續揭露準則的資訊揭露規範，協助與會機構了解企業未來適用揭露要求及實務重點。另就確信機構資格認可的規範及執行，亦詳細說明確信機構管理要點及問答集內容，不僅解析資格取得與維持制度細節，並彙整執行確信業務時的注意事項；至於永續資訊審閱實務，透過對2024年度永續報告書審閱實務觀察分享，提供常見缺失類型及改善建議，協助確信機構迅速聚焦企業關鍵永續議題，持續提升永續資訊揭露與確信品質。

此外，這次亦特別規劃會計師事務所與查驗機構分場交流活動，針對各機構在資格申請及實務執行過程中所關注的議題進行討論，提供更貼近實際需求的互動與交流，共同精進永續確信工作的專業量能。

面對國內外永續揭露規範演進及國際接軌趨勢，證交所將持續與主管機關及相關單位攜手合作，透過制度宣導、實務指引及多元交流機制，協助確信機構與上市櫃公司共同提升永續資訊揭露與確信品質，強化各界對永續資訊之信賴，推動我國資本市場邁向更具韌性、透明度與國際競爭力的永續發展新階段。

台北 台中 永續發展

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