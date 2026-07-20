7月繳費旺季 聯邦信用卡提供全方位抗通膨攻略

7月迎來公路養管費（原燃料費）與學費的繳納旺季，面對皮夾的「雙重夾殺」，聯邦銀行（2838）體貼卡友，除提供免手續費優惠，更推出分期神隊友方案，登錄享最高6期0利率，另透過聯邦信用卡線上申辦自動代扣水電、瓦斯和電信費等帳單，年底前新申辦，最高回饋150元，若使用聯邦綠卡代扣，再享1%刷卡金回饋。

在萬物皆漲的時代，生活支出連年提升，大量繳費帳單更是難以管理。聯邦銀行針對公路養管費（原燃料費）、學費、生活代扣、保費等各類必要性支出祭出多元優惠並提供線上申辦自動代扣便利服務，透過聰明消費與精準理財，協助卡友有感減輕荷包負擔、簡化日常瑣事，回饋輕鬆入袋。

使用聯邦信用卡繳納公路養管費，今年7月底前單筆滿3,000元享3期0利率、單筆滿6,000元享3、6期0利率；於今年10月底前繳學費，單筆滿5,000元享3期0利率、單筆滿10,000元享3、6期0利率，讓卡友藉由分期延長繳款時限，大幅降低繳款壓力。

針對每月需繳納的水電、瓦斯、電信費等各式帳單，不僅項目繁多，更容易因為忙碌導致忘記繳款，透過聯邦信用卡線上申辦自動代扣，繳費一指操作輕鬆完成。今年底前新申辦指定生活代扣，且成功代扣任一項贈50元刷卡金，回饋累積最高可達150元。若使用聯邦綠卡代扣，再享月月1%刷卡金（上限100元每月），讓固定支出也能賺回饋。

保險百百種，保費累積起來亦是一筆不小的開銷。聯邦銀行推出超彈性雙軌方案，繳納保費刷聯邦Visa信用卡，完成登錄即享一次付清回饋或分期0利率二選一。即日起至今年12月31日，聯邦賴點卡新戶繳保費，一次付清享1%原始回饋以及加碼贈1%刷卡金，回饋再升級。另外，活動期間以聯邦Visa信用卡首次繳保費也享最高1%加碼回饋。如有分期需求，單筆滿6,000元可享3、6期0利率，單筆滿12,000元享3、6、12期0利率，讓卡友資金運用更為彈性。

除了消費回饋外，聯邦銀行攜手一卡通公司，共同推出「繳卡費享1%回饋」的活動。即日起至今年12月31日，使用iPASS MONEY繳納聯邦信用卡費並綁定聯邦卡，享當月繳納金額1%一卡通綠點回饋（月上限200點，活動總上限1,500萬點）。若為聯邦賴點卡新戶，繳保費享卡片回饋1%、活動回饋1%，以iPASS MONEY繳卡費再享1%回饋，回饋累積最高達3%，一舉獲得三重優惠。

聯邦銀行將信用卡打造為「抗通膨理財工具」，針對各項必要性支出，提供卡友多元、實質、有感的優惠方案，透過聯邦卡各式回饋機制降低民眾日常開銷，讓每一筆必須花費轉化創造更高價值，有效減輕生活負擔。