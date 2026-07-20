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國票金旗下國際票券高層異動 張兆順接任董座、甘美珠代理總經理
國票金控（2889）代子公司國際票券公告最新高層人事異動，董事會20日決議，由國票金控董事長張兆順兼任國際票券董事長，原董事長魏啟林卸任；同時，原總經理徐啟誠因申請退休離任，董事會通過由現任董事甘美珠接任。
國票金控今年完成董事會改選，經營團隊大換血，如今國際票券高層也隨之異動，由張兆順當選新任董事長，即日起生效；總經理則由現任董事甘美珠接任，並自即日起代理總經理職務，待主管機關核准後正式生效。
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