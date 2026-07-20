國票金旗下國際票券高層異動 張兆順接任董座、甘美珠代理總經理

為提升脆弱族群因應高溫風險的能力，，南山人壽今年7月正式開辦全國首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險(GMHM)」，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障，被保險人於保險期間內因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院，可依保險契約約定領取新台幣1萬元熱傷害住院關懷保險金，協助減輕醫療及照護所衍生的經濟負擔，提升脆弱族群因應極端高溫的氣候韌性。

2026-07-20 12:53