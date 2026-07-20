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合庫銀行強化數位金融防詐機制 多重防護保障客戶交易安全

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

因應詐騙手法日益翻新，為防範詐騙集團誘導民眾提供付款碼截圖或交易資訊，合作金庫銀行積極配合財金公司推動之行動支付防詐政策，持續優化數位金融服務安全機制。透過科技防護、警示提醒及風險控管等多重措施，全面提升行動支付及無卡提款交易安全，打造更安心的數位金融環境。

在行動支付安全防護方面，合作金庫銀行持續精進「合庫E Pay」防詐機制，建置禁止付款碼截圖功能。當用戶透過LINE派對模式或於行動銀行APP開啟付款頁面時，若進行QR Code截圖，則系統將自動以反白或反黑模式顯示畫面，避免付款碼遭擷取或轉傳。此外，為降低遭不當使用風險，付款碼有效時間由180秒縮短為60秒，並新增防詐提醒跑馬燈，宣導客戶切勿將付款碼提供於他人，提高民眾防詐意識。

合作金庫銀行亦強化無卡提款交易安全，於行動銀行APP及ATM相關功能頁面，新增防詐警語，提醒客戶切勿提供提款序號、QR Code或相關驗證資訊予第三人，並導入禁止付款碼截圖功能，降低交易資訊遭擷取與外流風險。

合作金庫銀行表示，為降低詐騙風險與強化交易安全，新增MID（SIM卡認證）機制，客戶於辦理裝置綁定時，系統將驗證SIM卡門號與本行留存資料是否相符，藉由多增加一道身分驗證程序，降低帳戶及裝置遭冒用風險，並作為使用非約定轉帳功能之安全控管機制，進一步守護客戶資產安全。

合作金庫銀行長期致力於防詐及資安防護工作，建構完善之安全機制與風險管理措施，以實際行動守護客戶資產安全，打造值得信賴的數位金融服務環境。民眾如發現疑似詐騙情形，可洽24小時客服專線（04）2227-3131或免付費客服專線（限市話）0800-033-175尋求協助。

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