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因應颱風滯留海外 富邦產險旅程更改理賠從寬認定

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

近期受巴威颱風襲台影響，不少民眾海外旅遊行程大受波及。許多民眾回台時因航班取消，被迫滯留國外多日，因而產生額外的交通與住宿費用。富邦產險針對115 年 4 月 1 日（含）起實施之「新版個人海外旅行不便保險」第 24 條的旅程更改保險，將採取「有利於保戶」的從寬認定原則，住宿費補貼將改以「最後一天住宿」為基準，不再受限於2,000元限制。

富邦產險表示，過去實務上，若無法提供旅遊事前已預定住宿等的「預繳費用證明」，每日理賠金額僅能以交通加住宿合計2,000元為限，當保戶被迫滯留國外時，多無法提供此證明。為了讓保險真正發揮分散風險的效果、減少理賠爭議，富邦產險針對旅程更改保險將採取「有利於保戶」的從寬認定原則，住宿費補貼將改以「最後一天住宿」為基準，且凡是持有115年4月1日（含）以後簽發的個人海外旅行不便險保單，且發生滯留國外事實的保戶，均可適用本次最新的從寬認定方案。

富邦產險進一步說明，若保戶於旅程最後準備返台，卻因颱風等天災被迫滯留國外時，只要提供「原預定旅程最後一天」的住宿費用單據，如飯店收據、發票等，在申請理賠時，富邦產險將以此金額作為原預定的住宿費基準，並額外增加20%作為滯留期間每日的理賠上限。舉例來說，若原訂最後一晚住宿為4,000元且為單人住宿，放寬後每日住宿理賠上限即提高至4,800元。但也提醒保戶留意，若收據中包含多人費用無法拆分，將依實際入住人數比例計算。此外，若全程皆無任何原定住宿單據，則將維持每人每日最高2,000元之上限。

近期受巴威颱風影響而滯留國外的民眾，富邦產險也提醒，務必妥善保留當地的「原預定行程證明文件」以及「滯留期間所有實際支出的交通、住宿費用收據正本」，以利後續保險公司理賠審核作業順利進行。

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