危機入市 0056重返高股息冠軍寶座

台股震盪吸引投資人湧進布局，同步推升台股ETF淨申購、投資人數增長，據集保結算所數據顯示，高股息三本柱元大台灣高股息（0056）、群益台灣精選高息（00919）投資人數創下新高，其中，0056以162萬人，重返高股息冠軍寶座。

截至7月17日，高股息ETF投資人數排行榜，持續高股息三本柱以百萬人領先全體。0056以周增1.7萬人，總人數162.1萬人居冠，其次為00878、00919，投資人數分為161.4萬、136.9萬，人數均超越以往定存股中鋼（2002）的135.1萬、以及鴻海（2317）的118.1萬。

統計目前上市櫃投資人數前五，0050以335.7萬居冠，第三至第五分別為0056、00878、00919，僅台積電（2330）以294.2萬排名第二，存個股不如存ETF趨勢持擴大。

法人分析，0056為首檔高股息ETF，穩定配息記錄進入第16年，也是首檔達到存股0成本的商品，指數邏輯經過多空驗證，同時也與時俱進。包括隨著台灣股市成長，成分股從原先的30檔擴增至50檔，降低單一成分股波動、因應台灣投資人現金流需求從半年配改為季配，為高股息市場最具指標的商品。

本季0056配息金額創下單季新高，不僅目前年化配息率逾10%，若長期買進持有，以2023至2025年每月平均收盤價計算，年化配息率更逾15%，也就是定期定額3年，已建立15%的領息資產。

據元大投信公告，0056預計於7月21日除息，20日為最後買進日。法人表示，隨著AI帶動台股整體產業需求成長，台股基本面穩固，0056填息行情可期待，投資人也可趁勢布局，未來高股息ETF有機會股價、股息雙成長。