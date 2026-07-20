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PIMCO：AI 長期可能提高經濟成長潛力 但短期可能帶動中性利率下滑

經濟日報／ 記者張瀞文／台北即時報導

市場普遍預期 AI 將推高中性利率，但目前市場數據卻指向不同結論。品浩（PIMCO）指出，儘管市場反應未來仍可能改變，但至少顯示 AI 對利率的影響，將使現行貨幣政策的判斷更加複雜。

PIMCO 經濟學家衛艾婷（Tiffany Wilding）及史考特（J. R. Scott）指出，即使 AI 最終能提高長期經濟成長潛力，但對中短期市場的影響，則可能因為推升預防性儲蓄及改善財政預期，因而對債市形成利多，並帶動中性利率下滑。

衛艾婷及史考特指出，相較於市場預期 AI 將推升利率，重大 AI 相關消息發布後，長天期實質及名目殖利率反而多呈現下滑趨勢。進一步觀察 2023 年以來大型 AI 模型問世後的金融市場反應，遠期利率累積變化顯示，投資人對中性利率的預期是向下修正，而非上調。

衛艾婷及史考特分析，雖然 AI 長期有助於經濟成長，但轉型過程可能增加勞動所得及就業穩定性的風險。面對工作遭取代的可能性提高，家庭可能增加預防性儲蓄，進一步推升對避險資產的需求，並對中性利率形成下行壓力。也就是說，即使 AI 最終提升經濟潛在成長，但短期影響更可能類似風險衝擊。

因此，衛艾婷及史考特認為，這也使這波 AI 發展不同於 1990 年代的科技革命。當時的創新普遍提升勞動生產力，並帶動廣泛的所得成長；相較之下，目前市場估值顯示，AI 帶來的收益可能集中於少數資本持有者，而非普遍分配。所得集中及轉型過程中的不確定性，可能進一步強化家庭的預防性儲蓄行為，而非降低儲蓄需求。

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