南山人壽首推熱傷害團體微保 提供台南3.2萬弱勢者保障

為提升脆弱族群因應高溫風險的能力，，南山人壽今年7月正式開辦全國首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險(GMHM)」，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障，被保險人於保險期間內因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院，可依保險契約約定領取新台幣1萬元熱傷害住院關懷保險金，協助減輕醫療及照護所衍生的經濟負擔，提升脆弱族群因應極端高溫的氣候韌性。

面對日益嚴峻的氣候議題，南山人壽董事長尹崇堯指出，氣候變遷正擴大社會的健康不平等，資源最少、承擔能力最低的弱勢族群，往往站在氣候衝擊的最前線。談氣候變遷不能只談減碳，保險業更應站在氣候正義的立場，提供實質的調適防護。

南山人壽於2025年加入環境部「抗高溫調適對策聯盟」，透過與政府、學研及社福單位合作，共同針對弱勢對象研議高溫風險管理、健康促進及建構專屬的社會支持網。

全球暖化持續加劇，極端高溫已從偶發現象逐漸成為常態，臺灣亦面臨高溫衝擊，根據衛生福利部熱傷害監測資料，今年7月前10天，全台熱傷害就診通報累計已達312人次，較去年同期增加26%。高溫除可能導致中暑、熱中風等急性熱傷害，也會提高心血管疾病、心肌梗塞、呼吸道疾病及慢性阻塞性肺病等風險，高齡者、慢性病患者、戶外工作者及經濟弱勢族群首當其衝，顯示高溫已不只是環境議題，更是攸關公共健康、社會公平與氣候調適的重要課題。

有鑑於經濟弱勢族群往往是高溫衝擊下最需要支持的一群，南山人壽發揮保險核心職能，首創「團體微型熱傷害住院關懷健康保險」，於今年5月28日獲金管會核准試辦，自7月1日起正式開辦，試辦期間一年。

「南山人壽團體微型熱傷害住院關懷健康保險」採團體微型保險方式辦理，由南山人壽慈善基金會擔任要保人，於今年7月起，提供台南市低收入戶、中低收入戶家庭成員及領取中低收入老人生活津貼的長者熱傷害住院保障，透過創新保險機制，讓弱勢族群在面對極端氣候時，獲得更即時、更實質的支持。