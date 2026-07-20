Kimi K3 引爆「傑文斯悖論」 花旗直指反而是記憶體需求的利多催化劑

中國大陸AI 新創公司「月之暗面」推出全球規模最大的開源權重模型Kimi K3，引爆市場對於AI資本支出可能放緩的疑慮，進而引發全球科技股龐大賣壓。對此，花旗證券指出，Kimi K3 的推出反而是記憶體需求的利多催化劑。

花旗證券在最新出具的「全球半導體產業」報告中指出，Kimi K3參數規模高達 2.8 兆，不僅刷新開源大型語言模型（LLM）紀錄，更預期將在科技市場引發新一波「傑文斯悖論」效應，成為大宗商品記憶體需求的強勁利多催化劑。

花旗指出，Kimi K3透過三項關鍵架構技術大幅降低了詞元（ Token）成本，其快取命中的輸入成本僅為每百萬個 0.3 美元，輸出 Token 則為每百萬個 15 美元，表現大幅超越現有的先進專有模型。

雖然 Kimi K3 具備極高的訓練效率，但由於其 100 萬個 Token 的龐大上下文窗口會顯著擴大 KV 快取的占用空間，其推論效率可能與其他先進模型相當或稍微落後。

然而，這正是「傑文斯悖論」的關鍵所在。花旗認為，正如先前 DeepSeek 帶來的市場衝擊，Kimi K3 顯著降低了單個 Token 的使用成本，這非但不會減少資源消耗，反而會促使更多 AI代理被開發與廣泛應用，進而爆發更多的 Token 需求。

為了支持 Kimi K3 運作及應對激增的 AI代理應用，市場對硬體的需求將顯著提升。花旗預期，這將直接大幅拉抬伺服器 DDR5 記憶體以及企業級固態硬碟的總體需求。因此，花旗對記憶體市場及相關供應商持續維持樂觀且建設性的展望。