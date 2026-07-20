快訊

修憲讓總統下台！匈牙利執政黨逐步瓦解舊勢力

高壓加班釀腦中風！品牌副理入職不到4個月就倒下 酒商判賠千萬

具俊曄為遺產與徐家失和？韓友人駁斥：S媽還會做飯給他

聽新聞
0:00 / 0:00

Kimi K3 引爆「傑文斯悖論」 花旗直指反而是記憶體需求的利多催化劑

經濟日報／ 記者魏興中／即時報導
中國國產大模型公司「月之暗面」推出全新的大模型Kimi K3，擁有2.8兆參數，支持100萬token的上下文長度，成為全球參數最大的開源模型。中央社
中國國產大模型公司「月之暗面」推出全新的大模型Kimi K3，擁有2.8兆參數，支持100萬token的上下文長度，成為全球參數最大的開源模型。中央社

中國大陸AI 新創公司「月之暗面」推出全球規模最大的開源權重模型Kimi K3，引爆市場對於AI資本支出可能放緩的疑慮，進而引發全球科技股龐大賣壓。對此，花旗證券指出，Kimi K3 的推出反而是記憶體需求的利多催化劑。

花旗證券在最新出具的「全球半導體產業」報告中指出，Kimi K3參數規模高達 2.8 兆，不僅刷新開源大型語言模型（LLM）紀錄，更預期將在科技市場引發新一波「傑文斯悖論」效應，成為大宗商品記憶體需求的強勁利多催化劑。

花旗指出，Kimi K3透過三項關鍵架構技術大幅降低了詞元（ Token）成本，其快取命中的輸入成本僅為每百萬個 0.3 美元，輸出 Token 則為每百萬個 15 美元，表現大幅超越現有的先進專有模型。

雖然 Kimi K3 具備極高的訓練效率，但由於其 100 萬個 Token 的龐大上下文窗口會顯著擴大 KV 快取的占用空間，其推論效率可能與其他先進模型相當或稍微落後。

然而，這正是「傑文斯悖論」的關鍵所在。花旗認為，正如先前 DeepSeek 帶來的市場衝擊，Kimi K3 顯著降低了單個 Token 的使用成本，這非但不會減少資源消耗，反而會促使更多 AI代理被開發與廣泛應用，進而爆發更多的 Token 需求。

為了支持 Kimi K3 運作及應對激增的 AI代理應用，市場對硬體的需求將顯著提升。花旗預期，這將直接大幅拉抬伺服器 DDR5 記憶體以及企業級固態硬碟的總體需求。因此，花旗對記憶體市場及相關供應商持續維持樂觀且建設性的展望。

月之暗面 Kimi K3

延伸閱讀

陸AI新模型Kimi K3問世 美中差距縮至3個月

月之暗面Kimi K3問世 彭博：打破美國領先中國的認知

陸 AI 模型大進化快追上美國 Kimi K3參數規模2.8兆 稱霸全球開源產品

Kimi K3遇算力吃緊 月之暗面暫停C端新會員訂閱

相關新聞

勞退自提有三保！保本、保息、保證有

勞保局臉書20日提醒，適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的退休金外，勞工也可依自身財務情況，在每月工資6%範圍內彈性自願提繳退休金。建議勞工，尤其是初入職場的社會新鮮人，及早參加勞退自提，讓老年退休生活多一份保障與安心。

南山人壽首推熱傷害團體微保 提供台南3.2萬弱勢者保障

為提升脆弱族群因應高溫風險的能力，，南山人壽今年7月正式開辦全國首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險(GMHM)」，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障，被保險人於保險期間內因中暑、熱暈厥、熱痙攣等熱傷害特定事故住院，可依保險契約約定領取新台幣1萬元熱傷害住院關懷保險金，協助減輕醫療及照護所衍生的經濟負擔，提升脆弱族群因應極端高溫的氣候韌性。

Kimi K3 引爆「傑文斯悖論」 花旗直指反而是記憶體需求的利多催化劑

中國大陸AI 新創公司「月之暗面」推出全球規模最大的開源權重模型Kimi K3，引爆市場對於AI資本支出可能放緩的疑慮，進而引發全球科技股龐大賣壓。對此，花旗證券指出，Kimi K3 的推出反而是記憶體需求的利多催化劑。

富邦產險旅程更改理賠從寬認定 不再受限2,000元限制

近期受巴威颱風襲台影響，不少民眾海外旅遊行程大受波及。許多民眾回台時因航班取消，被迫滯留國外多日，因而產生額外的交通與住宿費用。富邦產險針對今年4月1日（含）起實施之「新版個人海外旅行不便保險」第 24 條的旅程更改保險，將採取「有利於保戶」的從寬認定原則，住宿費補貼將改以「最後一天住宿」為基準，不再受限於 2,000 元限制。

南山人壽推全台首張高溫微型保險試辦上路 台南3.2萬弱勢族群受惠

為提升弱勢族群因應高溫風險的能力，在金管會與環境部指導下，南山人壽 20日與金管會、環境部、台南市政府共同舉辦「高溫關懷不漏接起跑記者會」，宣布全台首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險（GMHM）」正式於7月試辦上路，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障。

旺友聯旅平險升級「動物侵擾」保障 身故增額理賠200萬元

旅遊風險日益多元， 旺旺友聯產險於海外旅行保險納入業界獨家「動物侵擾保障」商品，希望在意外傷害及海外醫療等保障之外，進一步提供旅客面對野生動物突發事故時更完整的人身保障。以近期「日本熊害」為例，若保戶因熊害意外身亡，除了原保額外，將再有200萬的增額保障。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。