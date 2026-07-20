刑事局深化警銀合作 偕遠東銀行跨域聯防阻詐

刑事局長邱紹洲今天說，統計今年6月全國詐騙案件，總受理數逾1.1萬件、總財損金額新台幣47億餘元，均較去年同期下降，顯見防阻成效，今年再攜手遠東銀行進行跨域聯合防詐。

刑事局上午舉行打詐儀錶板記者會，同時說明和遠東商業銀行強化可疑交易攔阻與虛擬資產聯防機制。

邱紹洲表示，依據165打詐儀錶板最新統計，今年6月全國詐騙案件總受理數為1萬1437件、總財損金額為新台幣47億417萬餘元，較去年同期的1萬6388件、89億1509萬餘元，分別下降30%及47%，可見防阻措施發揮效果。

由於詐騙手法不斷快速轉變，邱紹洲說，為因應詐欺犯罪金流快速移轉的趨勢，政府於今年1月修正公布詐欺犯罪危害防制條例，進一步完備金融機構及虛擬資產服務業者間的跨業照會、跨機構防制詐欺犯罪平台及異業聯防通報等法制基礎。

邱紹洲提到，配合上述修法方向，刑事局於今年1月與遠東銀行簽署防詐合作備忘錄，透過聯合防詐的跨域合作模式，建立制度化聯防機制，整合警政機關、金融機構及虛擬資產服務業者的專業能量，強化可疑交易即時通報、臨櫃關懷提問、交易攔阻及詐騙金流追查效能。

他說，有鑑於虛擬資產服務業者尚未全面納入金融聯防平台，部分涉詐虛擬帳號的通報與處置時效仍有精進空間，所以和遠東銀行合作將既有警示聯防通報機制再深化。

刑事局詐防中心督察李奇勳說明，刑事局與遠東銀行共同推動雙層虛擬資產聯防機制，首先第一道防線為「交易所實名認證」，使用者經審查後才能出金和入金，虛擬帳號僅限本人同名銀行帳戶才能入金，且採1人1組收款虛擬帳號機制，且每日、每月交易限額管理，降低異常大筆金額快速流入VASP（虛擬資產交易所）業者錢包風險。

其次，第二道防線為「165警示+API即時聯防」，當刑事局掌握警示帳戶或涉詐資訊後，會立即通知銀行進行帳戶控管，銀行再透過API即時通知合作的VASP業者協助管制虛擬錢包，若VASP業者自主偵測到異常交易也可反向通知銀行處理，提升攔阻詐騙金額和幣流效率。

李奇勳表示，截至今年6月，遠東商業銀行透過自主控管機制，已成功阻擋累計近3000筆、金額逾新台幣3億元的可疑及潛在詐騙交易；另結合與VASP虛擬資產交易所的雙向聯防，以及遠東商業銀行分行臨櫃關懷提問與攔阻機制，累計已成功攔阻潛在詐騙交易逾4000筆、金額近5.5億元，具體展現警銀合作防制詐欺犯罪成效。

遠東銀行副總經理戴松志說，詐騙集團取得詐款後，主要透過3個管道轉移資金，包括轉帳（佔46%）、VASP出金（佔38%）和ATM提領（佔16%），其中又以VASP速度最快，代表銀行攔阻反應時間縮短。

戴松志表示，遠東銀行已在去年2月和VASP進行聯防管制，迄今共管制1365件、約4800萬元詐款，成功返還被害人財損超過100萬元者有29件；同時，透過警銀合作、跨域聯防，才能守住民眾的血汗錢，防阻詐騙是持久戰，將持續深耕合作。

刑事局透過新聞稿補充說明，經分析165打詐儀錶板詐欺數據，目前詐欺案件統計是以民眾報案並經警察機關受理的案件為基礎，但實務上部分公司交易糾紛、親友財務爭議、債務不履行或契約履約爭議，於報案初期案情未明時，仍可能先以詐欺案類受理。

為使詐欺案件統計更符合實際犯罪樣態，刑事局表示，已規劃將詐欺案件進一步區分為「電信網路詐欺」、「非電信網路詐欺」及「假性財產犯罪」等類型，並預計於今年8月推動，以利更精準掌握詐欺犯罪態勢，作為後續防制策略、宣導重點及專案查緝規劃的依據。