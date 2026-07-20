南山人壽推全台首張高溫微型保險試辦上路 台南3.2萬弱勢族群受惠

為提升弱勢族群因應高溫風險的能力，在金管會與環境部指導下，南山人壽 20日與金管會、環境部、台南市政府共同舉辦「高溫關懷不漏接起跑記者會」，宣布全台首張「團體微型熱傷害住院關懷健康保險（GMHM）」正式於7月試辦上路，提供台南市近3.2萬名低收入戶、中低收入戶及符合資格長者熱傷害住院保障。

金管會主委彭金隆表示，極端高溫已逐漸成為新常態，不僅衝擊民眾健康，也會直接衝擊到整體經濟發展，保險業不可能置身事外，此次微型保險不只是政策宣導，更是金融創新結合公私協力、推動氣候調適的重要示範案例，面對這樣的極端氣候及環境挑戰，希望未來有更多金融資源投入氣候風險保障，金管會將鼓勵保險業持續開發因應極端氣候的多元保險商品，也會與環境部密切合作，推動以金融力量支持整體環境變遷，且不僅侷限於保險業。

環境部長彭啓明則指出，全球極端高溫事件愈來愈頻繁，弱勢及高齡族群首當其衝，2003年歐洲熱浪曾造成法國約7萬人死亡，今年歐洲多地更已出現40度以上高溫，法國6月即有超過3,000人因高溫死亡，而台灣一年則有逾千人熱傷害案例，為了因應極端氣候衝擊，政府除建置高溫預警、設置避暑據點外，也希望透過保險建立最後一道安全網。他透露，有觀察到日本環境省下設有環境金融課，未來也期待台灣發展更多結合氣候調適與金融保障的商品。

此次保單已於今年5月28日獲金管會保險局核准，採一年期團體微型保險模式試辦，保障對象為台南市15歲至75歲低收入戶、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼者，由台南市政府社會局依名冊投保，民眾無須自行申請，也不用負擔任何保費，成為國內首張結合氣候調適、社會安全網與保險保障的高溫微型保險，保險自7月起已正式生效。

南山人壽董事長尹崇堯表示，商業保險仍有一部分經濟弱勢族群無法充分涵蓋，因此微型保險正是補足社會保障缺口的重要工具。此次由南山人壽慈善基金會捐助保費，南山人壽負責理賠，希望透過保險機制，降低弱勢族群遭遇極端高溫時的經濟衝擊。

根據保單內容，被保險人在保險期間內，若因中暑、熱暈厥、熱痙攣等符合國際疾病分類（ICD）定義的熱傷害事故住院，即可定額給付1萬元熱傷害住院關懷保險金。

對於外界關心若僅急診、未住院是否無法理賠，尹崇堯說明，熱傷害保障範圍是依循國際疾病定義設計，而臨床上高齡者發生熱傷害後住院機率相當高，因此採住院定額給付，而1萬元保額是參考日本相關經驗，依熱傷害患者平均住院約4天、返家休養約3天所造成約1萬元的財損估算，希望透過保險補足弱勢族群在醫療及照護期間的經濟損失。

至於未來醫療通膨下，1萬元保障是否足夠，尹崇堯表示，國內過去缺乏熱傷害保險及理賠經驗，因此第一年先以1萬元試辦，後續將依實際理賠經驗及損失情形檢討，若有需要，不排除調整保障內容及保額。他也表示，這張保單只是開始，未來將依據試辦成果，持續評估高溫相關保險商品，除了南山人壽之外，南山產物也會積極評估高溫狀況下的風險保障，並配合政府政策推動更多創新商品。

針對保障對象是否擴及兒少或更高齡族群，尹崇堯表示，目前試辦範圍為15歲至75歲，但已有不少意見建議納入15歲以下兒少及更高齡長者，未來都會列入評估。彭啓明則表示，保險商品必須建立在精算基礎上，未來環境部也期待與衛福部合作，建立更完整的健康數據，協助保險業設計更多符合不同族群需求的氣候風險保障商品。