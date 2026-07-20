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勞退自提有三保！保本、保息、保證有

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導
勞保局指出，自願提繳勞工退休金最大好處，在於「強迫儲蓄」與「專戶累積」。圖／聯合報系資料照
勞保局指出，自願提繳勞工退休金最大好處，在於「強迫儲蓄」與「專戶累積」。圖／聯合報系資料照

勞保局臉書20日提醒，適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的退休金外，勞工也可依自身財務情況，在每月工資6%範圍內彈性自願提繳退休金。建議勞工，尤其是初入職場的社會新鮮人，及早參加勞退自提，讓老年退休生活多一份保障與安心。

依照「勞工退休金條例」第7、14、16條及其施行細則第21-2條規定，適用本條例的勞工除雇主每月為其強制提繳的退休金外，也可依自身財務狀況在每月工資6%範圍內自願另行提繳退休金。

勞保局說明，自提有三保，即保本、保息、保證有。有關「保本」，每年自願提繳到個人專戶的退休金，不但可以免繳稅，現在所存的每一分錢，都會累積為未來的退休金。

「保息」，參與勞動基金投資收益分配，長期穩健，且領取時有保證收益保障，讓個人專戶的退休金都能有所保障。「保證有」，個人專戶是專屬勞工的存錢桶，一點一滴的累積，都是未來穩定的退休金來源。

勞保局指出，自願提繳勞工退休金最大好處，在於「強迫儲蓄」與「專戶累積」。每月可依自身能力提繳一定比例退休金(最高為6%)，這筆錢會進到個人退休金專戶裡，並由政府統一管理與投資，累積收益。

以雇主每月提繳6%，30年後，勞工個人專戶提繳本金及收益如果已累計有250萬元；若勞工從一開始就同時每月自提6%，累積總額就會達500萬元，相較之下，多出一倍的退休金，而且所有提繳金額都進到個人專戶，一人一帳戶，換公司也不怕，符合請領條件時即可領回。

自提退休金還能省稅，假設月提繳工資或月執行業務所得為4萬5,000元(歸級為4萬5,800元)，若選擇自願提繳退休金6%(45,800元*6%=2,748元)，一年下來可從薪資所得總額中扣除3萬2,976元(2,748元*12個月)，如果年薪位於5%的稅率級距，就減少約1,649元的所得稅支出。

勞退基金以穩健報酬為優先，新制勞工退休基金自開辦以來，平均收益率為7.64%、近5年(2021年至2025年)平均收益率為10.28%。及早開始自願提繳勞工退休金，多了自提退休金及自提收益，經「時間複利」的效果，能加速個人專戶累積金額的成長，長期持續下來就能形成一筆可觀的退休資產。

勞保局提醒，當初選擇繼續適用勞退舊制的勞工朋友，自2026年7月17日起，也能在每月工資6％範圍內，自願提繳退休金。並且，符合退休要件的純舊制勞工自願提繳退休金後，在契約存續期間，得經勞雇雙方合意提前結存舊制退休金。

退休金

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