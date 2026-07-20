快訊

具俊曄為遺產與徐家失和？韓友人駁斥：S媽還會做飯給他

私幼疑虐13童！「鴨鴨走路、學大熊」 家長看800小時畫面揪76案怒告

長媳照顧失智公公與病小叔 領千萬存款是孝心或私吞

聽新聞
0:00 / 0:00

旺友聯旅平險升級「動物侵擾」保障 身故增額理賠200萬元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導
日本熊害頻傳；圖為秋田縣北秋田市一所小學附近的「小心！有熊出沒」警告標語。路透
日本熊害頻傳；圖為秋田縣北秋田市一所小學附近的「小心！有熊出沒」警告標語。路透

旅遊風險日益多元， 旺旺友聯產險於海外旅行保險納入業界獨家「動物侵擾保障」商品，希望在意外傷害及海外醫療等保障之外，進一步提供旅客面對野生動物突發事故時更完整的人身保障。以近期「日本熊害」為例，若保戶因熊害意外身亡，除了原保額外，將再有200萬的增額保障。

日本近年熊出沒事件持續增加，野生動物風險已從公共安全議題延伸至商業經營。日本保險業者東京海上日動近日推出業界首張「熊保險」，針對住宿設施、高爾夫球場、露營區等休閒業者，提供因熊闖入導致停業、旅客取消預約所造成的營業損失保障，並涵蓋設置防護設備等相關費用，反映熊害已成為日本企業面臨的新興風險。

旺旺友聯表示，日本推出的是商業保險，保障的是業者營運風險，但也凸顯赴日旅遊確實存在野生動物侵擾的潛在風險。近年國人赴日旅遊型態逐漸改變，除都市觀光外，也愈來愈多旅客安排登山、健行、露營、賞楓及溫泉等深度旅遊行程，與自然環境接觸的機會增加，更應留意地方政府發布的熊出沒警示。

旺旺友聯提醒，日本仍是國人最熱門的旅遊目的地之一，旅客前往北海道、東北及其他山區或自然景點時，除留意天候與交通資訊外，也應隨時注意熊出沒警示，避免進入公告的高風險區域，並善用完善的旅行保險保障，讓旅程更加安心。

旅平險

延伸閱讀

產險公會釋疑海外旅遊不便險理賠 返台滯留住宿費認定朝有利保戶

雄獅旅遊夏季旅展買氣旺 現場驚見近200萬元「百萬刷手」

分科測驗延期打亂出國計畫 考生家庭哀號：3人花近2萬改機票

雄獅、五福樂觀下半年買氣

相關新聞

公私協力推全國首張熱傷害團體微保 關懷弱勢長者免於熱傷害

環境部長彭啓明、金融監督管理委員會主委彭金隆、環境部氣候署長張根穆、衛福部社家署組長李育穎、台南市政府副秘書長殷世熙、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯，上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，一同宣布啟動試辦「酷齡氣候關懷行動」，並結合全國首個「高溫微型保險試辦案」，關懷弱勢長者免於熱傷害。

黃金與股市不再負相關？外資法人：長遠看相關性不高 各國央行仍青睞

金價近期低迷但仍守住4,000美元支撐位，且近期與股市呈負相關的傳統似有褪色。外資資產管理公司認為，長遠來看，黃金與股市、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

產險公會釋疑海外旅遊不便險理賠 返台滯留住宿費認定朝有利保戶

近期受颱風影響，國際航班大規模取消，不少民眾返台行程受阻，被迫滯留海外多日，也引發新版個人海外旅行不便保險旅程更改理賠標準的討論。對此，產險公會表示，已邀集會員公司研議，針對旅程末段因保險事故滯留海外的「預繳費用」認定，將採取有利於被保險人的解釋原則，以減少理賠爭議、保障保戶權益。

美伊戰事升溫 推升美元、油價 新台幣早盤再貶破32.4元

台股今早開高後震盪，一度跌逾600點，新台幣匯價亦呈開升走貶，早盤15分鐘內再貶破32.4元，貶逾1角。

國泰金最新調查：57%民眾看好台股下半年破5萬點

國泰金控今日發布7月份國民經濟信心調查結果，並以民眾對於2026下半年台股加權指數高低點的預期進行時事調查，其中在低點預期，有37%民眾預期下半年台股加權指數的低點可以支撐在44,000點之上，高點預期調查中，有57%民眾認為2026下半年台股加權指數高點會落在50,000點上方。

國泰金7月調查：景氣展望指數降溫、近三成民眾看台股高點到5.2萬點

國發會最新公布的5月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長，美伊戰爭仍有零星衝突，國泰金控7月國民經濟信心調查顯示，景氣現況指數及展望指數皆下降，而民眾對今年下半年台股高低點的預期，則有37%民眾預期低點再4.4萬點之上，27%民眾認為高點有望來到5.2萬點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。