旺友聯旅平險升級「動物侵擾」保障 身故增額理賠200萬元

旅遊風險日益多元， 旺旺友聯產險於海外旅行保險納入業界獨家「動物侵擾保障」商品，希望在意外傷害及海外醫療等保障之外，進一步提供旅客面對野生動物突發事故時更完整的人身保障。以近期「日本熊害」為例，若保戶因熊害意外身亡，除了原保額外，將再有200萬的增額保障。

日本近年熊出沒事件持續增加，野生動物風險已從公共安全議題延伸至商業經營。日本保險業者東京海上日動近日推出業界首張「熊保險」，針對住宿設施、高爾夫球場、露營區等休閒業者，提供因熊闖入導致停業、旅客取消預約所造成的營業損失保障，並涵蓋設置防護設備等相關費用，反映熊害已成為日本企業面臨的新興風險。

旺旺友聯表示，日本推出的是商業保險，保障的是業者營運風險，但也凸顯赴日旅遊確實存在野生動物侵擾的潛在風險。近年國人赴日旅遊型態逐漸改變，除都市觀光外，也愈來愈多旅客安排登山、健行、露營、賞楓及溫泉等深度旅遊行程，與自然環境接觸的機會增加，更應留意地方政府發布的熊出沒警示。

旺旺友聯提醒，日本仍是國人最熱門的旅遊目的地之一，旅客前往北海道、東北及其他山區或自然景點時，除留意天候與交通資訊外，也應隨時注意熊出沒警示，避免進入公告的高風險區域，並善用完善的旅行保險保障，讓旅程更加安心。