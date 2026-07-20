公私協力推全國首張熱傷害團體微保 關懷弱勢長者免於熱傷害

環境部長彭啓明、金融監督管理委員會主委彭金隆、環境部氣候署長張根穆、衛福部社家署組長李育穎、台南市政府副秘書長殷世熙、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯，上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，一同宣布啟動試辦「酷齡氣候關懷行動」，並結合全國首個「高溫微型保險試辦案」，關懷弱勢長者免於熱傷害。

65至74歲以上長者熱危害就診人次近10年成長逾2.5倍，許多獨居長者對熱感知變差、捨不得開冷氣，常暴露於危險室內高溫而不自知。環境部今推動「酷齡氣候關懷行動」，盼以Cool Map平台結合AI精準預測3至6小時後室內溫度，免穿戴、不打擾，達警戒門檻即透過LINE BOT自動通報社政體系，啟動電話關懷、到府訪視等分級行動，協助社工精準鎖定極高風險的獨居長者給予即時關懷。

南山人壽並試辦「高溫微型保險」，推出全國首張團體微型熱傷害住院健康保險，自今年7月起於台南市試辦，以15 至75歲低收入戶、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼者為保障對象。保費全數由南山人壽慈善基金會捐助。如因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院,可獲得定額住院保險給付。台南市政府將結合在地社工、里長及志工網絡辦理關懷訪視,衛生福利部社會及家庭署則提供社福體系支持,共同建構高溫調適防護網。

環境部長彭啓明（右二）、金融監督管理委員會主委彭金隆（右一）、台南市政府副秘書長殷世熙（左二）、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯（左一），上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑。記者黃義書／攝影