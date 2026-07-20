快訊

具俊曄為遺產與徐家失和？韓友人駁斥：S媽還會做飯給他

私幼疑虐13童！「鴨鴨走路、學大熊」 家長看800小時畫面揪76案怒告

長媳照顧失智公公與病小叔 領千萬存款是孝心或私吞

聽新聞
0:00 / 0:00

公私協力推全國首張熱傷害團體微保 關懷弱勢長者免於熱傷害

攝影中心／ 記者黃義書／台北即時報導
環境部長彭啓明（右四）、金融監督管理委員會主委彭金隆（左四）、環境部氣候署長張根穆（右三）、台南市政府副秘書長殷世熙（左三）、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯（左二）上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明（右四）、金融監督管理委員會主委彭金隆（左四）、環境部氣候署長張根穆（右三）、台南市政府副秘書長殷世熙（左三）、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯（左二）上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑。記者黃義書／攝影

環境部長彭啓明、金融監督管理委員會主委彭金隆、環境部氣候署長張根穆、衛福部社家署組長李育穎、台南市政府副秘書長殷世熙、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯，上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，一同宣布啟動試辦「酷齡氣候關懷行動」，並結合全國首個「高溫微型保險試辦案」，關懷弱勢長者免於熱傷害。

65至74歲以上長者熱危害就診人次近10年成長逾2.5倍，許多獨居長者對熱感知變差、捨不得開冷氣，常暴露於危險室內高溫而不自知。環境部今推動「酷齡氣候關懷行動」，盼以Cool Map平台結合AI精準預測3至6小時後室內溫度，免穿戴、不打擾，達警戒門檻即透過LINE BOT自動通報社政體系，啟動電話關懷、到府訪視等分級行動，協助社工精準鎖定極高風險的獨居長者給予即時關懷。

南山人壽並試辦「高溫微型保險」，推出全國首張團體微型熱傷害住院健康保險，自今年7月起於台南市試辦，以15 至75歲低收入戶、中低收入戶及領取中低收入老人生活津貼者為保障對象。保費全數由南山人壽慈善基金會捐助。如因中暑、熱衰竭或熱痙攣等熱傷害住院,可獲得定額住院保險給付。台南市政府將結合在地社工、里長及志工網絡辦理關懷訪視,衛生福利部社會及家庭署則提供社福體系支持,共同建構高溫調適防護網。

環境部長彭啓明（右二）、金融監督管理委員會主委彭金隆（右一）、台南市政府副秘書長殷世熙（左二）、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯（左一），上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明（右二）、金融監督管理委員會主委彭金隆（右一）、台南市政府副秘書長殷世熙（左二）、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯（左一），上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，宣布「酷齡氣候關懷行動」結合全國首個「高溫微型保險試辦案」正式起跑。記者黃義書／攝影

環境部長彭啓明上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，環境部推動「酷齡氣候關懷行動」，以Cool Map平台結合AI精準預測3至6小時後室內溫度，免穿戴、不打擾，達警戒門檻即透過LINE BOT自動通報社政體系，啟動電話關懷、到府訪視等分級行動。記者黃義書／攝影
環境部長彭啓明上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，環境部推動「酷齡氣候關懷行動」，以Cool Map平台結合AI精準預測3至6小時後室內溫度，免穿戴、不打擾，達警戒門檻即透過LINE BOT自動通報社政體系，啟動電話關懷、到府訪視等分級行動。記者黃義書／攝影

高溫 彭金隆 尹崇堯

延伸閱讀

熱爆！勞動部補助戶外工作風扇衣、冰背心 7月底可望開放第二波申請

長照喘息服務一人難求！家總推「互助喘息」解人力荒 今年正式納入長照3.0

新北目前無本土登革熱病例 29區啟動巡檢清除孳生源

彰化推動永續行動 環保志工密度最高

相關新聞

勞退自提有三保！保本、保息、保證有

勞保局臉書20日提醒，適用勞退新制的勞工，除雇主每月為其強制提繳的退休金外，勞工也可依自身財務情況，在每月工資6%範圍內彈性自願提繳退休金。建議勞工，尤其是初入職場的社會新鮮人，及早參加勞退自提，讓老年退休生活多一份保障與安心。

旺友聯旅平險升級「動物侵擾」保障 身故增額理賠200萬元

旅遊風險日益多元， 旺旺友聯產險於海外旅行保險納入業界獨家「動物侵擾保障」商品，希望在意外傷害及海外醫療等保障之外，進一步提供旅客面對野生動物突發事故時更完整的人身保障。以近期「日本熊害」為例，若保戶因熊害意外身亡，除了原保額外，將再有200萬的增額保障。

公私協力推全國首張熱傷害團體微保 關懷弱勢長者免於熱傷害

環境部長彭啓明、金融監督管理委員會主委彭金隆、環境部氣候署長張根穆、衛福部社家署組長李育穎、台南市政府副秘書長殷世熙、南山人壽保險股份有限公司董事長尹崇堯，上午出席「高溫關懷不漏接」起跑記者會，一同宣布啟動試辦「酷齡氣候關懷行動」，並結合全國首個「高溫微型保險試辦案」，關懷弱勢長者免於熱傷害。

黃金與股市不再負相關？外資法人：長遠看相關性不高 各國央行仍青睞

金價近期低迷但仍守住4,000美元支撐位，且近期與股市呈負相關的傳統似有褪色。外資資產管理公司認為，長遠來看，黃金與股市、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

產險公會釋疑海外旅遊不便險理賠 返台滯留住宿費認定朝有利保戶

近期受颱風影響，國際航班大規模取消，不少民眾返台行程受阻，被迫滯留海外多日，也引發新版個人海外旅行不便保險旅程更改理賠標準的討論。對此，產險公會表示，已邀集會員公司研議，針對旅程末段因保險事故滯留海外的「預繳費用」認定，將採取有利於被保險人的解釋原則，以減少理賠爭議、保障保戶權益。

美伊戰事升溫 推升美元、油價 新台幣早盤再貶破32.4元

台股今早開高後震盪，一度跌逾600點，新台幣匯價亦呈開升走貶，早盤15分鐘內再貶破32.4元，貶逾1角。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。