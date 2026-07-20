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郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽 158名選手競逐27.5萬獎金

經濟日報／ 記者余弦妙／即時報導

中華郵政公司為推廣全民健康運動，落實運動平權理念，與台北市身障桌球協會於7月19日在台北市大同運動中心2樓共同舉辦「115年郵政壽險盃全國身心障礙桌球賽」。開幕典禮特別邀請身障桌球國手殷建平與副總經理蔡文慶共同開球，為賽事揭開序幕，並開放民眾免費入場觀賽，為選手加油打氣。

中華郵政公司秉持社會關懷的理念，長期辦理全國身心障礙桌球賽，為選手構築切磋球技、累積實戰經驗的舞台。本賽事自2004年開辦至今已邁入第19屆，今年有來自全國各地共20支隊伍、158名選手共襄盛舉，競逐16項分組獎項及總獎金新台幣27萬5,000元。

副總經理鄭至能表示，中華郵政公司長期投入身心障礙體育活動，每位選手突破身體限制、奮力揮拍的身影，都是生命韌性最動人的詮釋，也讓社會看見勇於挑戰、永不放棄的精神。未來將持續辦理樂齡運動、捐血、清淨家園、物資捐贈及金融保險與防詐宣導等多元公益活動，實踐「郵愛無礙、關懷一直在」理念，以行動守護每一份努力，關懷成就每一個夢想，攜手各界打造友善、共融的社會。

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