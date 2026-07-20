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黃金與股市不再負相關？外資法人：長遠看相關性不高 各國央行仍青睞

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金價近期低迷但仍守住4,000美元支撐位。美聯社
金價近期低迷但仍守住4,000美元支撐位。美聯社

金價近期低迷但仍守住4,000美元支撐位，且近期與股市呈負相關的傳統似有褪色。外資資產管理公司認為，長遠來看，黃金與股市、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

展望本周市場，富蘭克林證券投顧表示，美伊雙方衝突再度升溫、皆宣布關閉荷莫茲海峽，持續關注事態進展，此也突顯先前市場焦點快速回到原油市場供應過剩情境的預期過於樂觀，市場投資人多忽略供給集中風險將推升地緣政治風險溢價成為常態，預期將為油價提供下檔支撐，此外，能源類股仍具備較佳的獲利空間也可望受惠資金輪動效應。工業金屬受惠製造業穩定跡象、電氣化、資料中心及電網需求加速與供應中斷問題，黃金仍受持續的地緣政治緊張情勢及央行穩定買盤支撐，強化天然資源產業的多元投資機會。

富蘭克林證券投顧表示，黃金不與任何國家或金融體系掛鉤，具有獨特價值，隨著世界變得愈來愈複雜、愈來愈不確定，戰爭、其他衝突不斷爆發，投資人愈需要能夠提供多元化和具確定性的投資標的，而黃金正在扮演此一角色。長遠來看，黃金與股市、其他任何金融資產的相關性都不高，因黃金與這些金融資產有著截然不同的驅動因素，而這正是各國央行青睞黃金的原因。

黃金 荷莫茲海峽 金價

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