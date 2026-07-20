產險公會釋疑海外旅遊不便險理賠 返台滯留住宿費認定朝有利保戶

近期受颱風影響，國際航班大規模取消，不少民眾返台行程受阻，被迫滯留海外多日，也引發新版個人海外旅行不便保險旅程更改理賠標準的討論。對此，產險公會表示，已邀集會員公司研議，針對旅程末段因保險事故滯留海外的「預繳費用」認定，將採取有利於被保險人的解釋原則，以減少理賠爭議、保障保戶權益。

產險公會指出，新版個人海外旅行不便保險已於今年4月1日正式上路，旅程更改保險保障範圍較舊版大幅擴充，包括將機場地勤及運務人員罷工納入保障、擴大戰爭、暴動、民眾騷擾及天然災害發生地點至被保險人所在地，也新增配偶及三親等內親屬病危、自駕交通事故等理賠項目。同時，旅程變更的最高給付限額，也由原本「同等級交通及住宿費用」提高為「原預定交通或每日住宿費用各增加20%」。

公會表示，新版條款仍遵循損害填補與風險控管原則，理賠金額須扣除旅館、航空公司、旅行社等已退款或提供等值補償的部分，且最高給付仍以原預定交通或住宿費用加計20%為上限。

至於近期引發爭議的返台滯留理賠問題，公會說明，若保戶因颱風等保險事故無法返台，旅程最後一天原預定住宿費用，可作為滯留住宿費理賠基準，並以該金額再增加20%作為最高給付上限。若沒有最後一天住宿單據，則由各保險公司依保單條款及個案事實認定；若住宿單據包含多人費用且無法拆分，則按住宿人數比例計算。

不過，若保戶全程未預付住宿費，例如原本住宿於親友家，無法提出住宿費用證明，仍依現行條款規定，每人每日交通及住宿費合計最高理賠2,000元。

產險公會強調，這項釋疑及處理原則將溯及適用今年4月1日以後發生的案件，但保戶仍須提供相關單據作為佐證。

展望未來，公會表示，面對氣候變遷導致極端天候事件日益頻繁，已著手蒐集各界意見，全面檢視個人海外旅行不便保險旅程更改相關條款，希望在兼顧保險保障、保費合理及商品永續經營的前提下，持續優化保障內容，更貼近民眾實際旅遊需求。