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美伊戰事升溫 推升美元、油價 新台幣早盤再貶破32.4元

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

台股今早開高後震盪，一度跌逾600點，新台幣匯價亦呈開升走貶，早盤15分鐘內再貶破32.4元，貶逾1角。

匯銀指出，美伊初步和平協議6月底破裂後，兩國逼近重啟全面戰爭。布蘭特期油亞洲盤突破每桶90美元，再創今年6月以來高點，推高全球通膨與避險需求，美元指數早盤對多數主要貨幣走強。

上周五，外資匯出規模約28億美元，成為推升美元需求、壓抑新台幣走勢的主要力量。國際美元指數仍穩居100以上，加上正值外資股利匯出旺季，市場美元需求遠高於供給，形成新台幣持續走弱的重要因素。

匯價 美元指數 台股

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