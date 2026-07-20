美伊戰事升溫 推升美元、油價 新台幣早盤再貶破32.4元

國發會最新公布的5月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長，美伊戰爭仍有零星衝突，國泰金控7月國民經濟信心調查顯示，景氣現況指數及展望指數皆下降，而民眾對今年下半年台股高低點的預期，則有37%民眾預期低點再4.4萬點之上，27%民眾認為高點有望來到5.2萬點。

2026-07-20 09:05