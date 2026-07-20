國泰金最新調查：57%民眾看好台股下半年破5萬點

國泰金控今日發布7月份國民經濟信心調查結果，並以民眾對於2026下半年台股加權指數高低點的預期進行時事調查，其中在低點預期，有37%民眾預期下半年台股加權指數的低點可以支撐在44,000點之上，高點預期調查中，有57%民眾認為2026下半年台股加權指數高點會落在50,000點上方。

針對民眾對2026下半年台股高點預期，國泰金本月的調查結果顯示：27%的民眾認為台股指數下半年高點將介於50,000(含)至52,000點區間，20%的民眾認為將介於52,000(含)至54,000點區間，10%則預期高點會超過54,000點(含)。綜合前述，合計有57%民眾認為2026下半年台股加權指數高點會落在50,000點(含)上方。

對2026下半年台股低點預期，調查結果顯示：26%民眾預期2026下半年台股低點會落在40,000點以下，但仍有37%民眾預期下半年台股加權指數的低點可以支撐在44,000點(含)之上。

國泰金控本月調查結果也顯示，股市樂觀情緒及風險偏好指數小降，仍處高位，由於6月台股波動較大，月初受到Fed升息預期升溫、科技股估值擔憂影響，台股下跌，後由於美伊有望和談提振，且科技股反彈，帶動台股走升。民眾對於台股的樂觀指數微降至53.5，風險偏好指數小降至39。

在對於經濟成長率跟通貨膨脹率的看法上，本月調查結果也顯示，59%民眾預期2026年經濟成長率高於9%，68%民眾預期通膨高於2%。民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為9%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於9%。

民眾對於2026年平均通膨預期值為2.3%，且有68%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

本月調查結果顯示，由於美伊戰爭雖已停火，但仍有零星衝突，民眾景氣展望樂觀指數與消費意願微幅下降，景氣現況樂觀指數下降至25.8，展望樂觀指數下降至20.3。大額消費意願指數降至20.7，耐久財消費意願指數降至-2.1。