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國泰金7月調查：景氣展望指數降溫、近三成民眾看台股高點到5.2萬點

經濟日報／ 記者黃于庭／台北即時報導
國泰金7月國民經濟信心調查顯示，景氣現況指數及展望指數降溫。資料來源／國泰金控
國泰金7月國民經濟信心調查顯示，景氣現況指數及展望指數降溫。資料來源／國泰金控

國發會最新公布的5月景氣對策信號續呈紅燈，領先指標及同時指標續呈上升，景氣仍呈穩健成長，美伊戰爭仍有零星衝突，國泰金控7月國民經濟信心調查顯示，景氣現況指數及展望指數皆下降，而民眾對今年下半年台股高低點的預期，則有37%民眾預期低點再4.4萬點之上，27%民眾認為高點有望來到5.2萬點。

美伊戰爭雖已停火，惟仍有零星衝突，國泰金（2882）7月調查顯示，景氣現況樂觀指數下降至25.8，展望樂觀指數下降至20.3；大額消費意願指數降至20.7，耐久財消費意願指數降至-2.1。

經濟成長方面，民眾對於2026年經濟成長率的平均預期值為9%，有59%的民眾認為2026年經濟成長率會高於9%；而民眾對於2026年平均通膨預期值為2.3%，且有68%的民眾認為2026年通貨膨脹率會高於2%。相較於主計總處，民眾對於2026年的經濟成長預估略偏保守，對於通膨預期則依舊較高。

股市方面，由於6月台股波動較大，月初受到美國聯準會升息預期升溫、科技股估值擔憂影響，台股下跌，後由於美伊有望和談提振，且科技股反彈，帶動台股走升。國泰金7月調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數微降至53.5，風險偏好指數小降至39。

針對民眾對2026下半年台股高點預期，調查顯示，27%的民眾認為台股指數下半年高點將介於5萬（含）至5.2萬點區間，20%的民眾認為將介於5.2萬（含）至5.4萬點區間，10%則預期高點會超過5.4萬點（含），合計有57%民眾認為2026下半年台股加權指數高點會落在5萬點（含）上方；對於台股低點的預期，26%民眾預期2026下半年台股低點會落在4萬點以下，但仍有37%民眾預期下半年台股加權指數的低點可以支撐在4.4萬點（含）之上。

國泰金 台股 國發會

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