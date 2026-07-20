金融共好論壇22日登場／AI治理 建構創新金融圈

AI時代來臨，以「信任」為行業基礎的金融業正迎來全新挑戰，如何善用人工智慧等創新科技，擘劃出兼具創新、安全與信任的金融生態圈，打造民眾、金融機構與社會三方共好的金融環境，成為金融業重要課題。

經濟日報與永豐銀行將於周三（22日）共同舉辦「金融共好論壇—AI金融 消費新關係」，將邀集產、官、學界，舉行主題座談，題目為「公平×信任×創新 永續金融治理」，與會者包括內政部警政署刑事警察局局長邱紹洲、台灣金融研訓院院長高一誠、金融消費評議中心主任委員兼總經理羅俊瑋、永豐銀行副總經理嚴國瑞，期望在金融科技的發展下，讓不同階段的民眾都能善用金融工具，打造屬於自己的全齡理財藍圖，期盼擘劃出兼具創新、安全與信任的金融生態圈。

主題座談涵蓋產、官、學界專業人士，邱紹洲將帶來刑事局第一手防詐新資訊，高一誠將以金融智庫角色，提出金融創新的未來趨勢及政策建議，羅俊瑋將分享評議中心最新統計及消費糾紛的最新樣態，嚴國瑞則站在銀行業服務消費者的最前線，分享實務案例及永豐銀最新做法。

主題座談將針對AI如何協助金融機構打造客戶的理財藍圖，又能兼顧公平待客，尤其是針對近期生成式AI衍生出的詐騙樣態，進行討論，如何以AI破解AI，識破詐騙集團伎倆，保全民眾的資產；另外因為科技的導入，如何透過科技手段達成普惠金融，又能兼顧公平待客，降低數位落差，也是未來重要議題。

其次，則是警、銀跨界合作，如何深化跨域聯防合作，共同阻詐、打詐。面對新型詐騙犯罪持續跨域化、組織化，甚至AI化發展，如何透過警銀合作，攔阻異常金流，又能兼顧民眾的資金移動便利性，也是近期熱門議題。

第三，在金融業推動AI創新的同時，如何兼顧消費者權益，分析近期在銀行、保險、證券業，發生的消費者爭議，因為金融科技發展，導致消費糾紛的可能樣態為何，以及未來如何改善，備受外界重視。

最後是如何透過創新科技，帶動金融產業發展，如何透過政策的鬆綁，帶動更大規模的金融創新，創造多贏局面，這也是目前產、官界共同關注的議題。