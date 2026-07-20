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星展:台本季GDP看增10%

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

外銀持續看好台灣今年經濟成長率表現，渣打預估可達9.5%，星展維持9.4%，不過星展看到本季可以維持約10%的高檔水準，全年消費者物價指數（CPI）年增率則預估為2%，顯示經濟維持強勁成長的同時，通膨仍大致受控。

星展銀行昨（16）日舉行2026年第3季經濟展望記者會，維持台灣今年經濟成長率9.4%的預測。星展集團資深經濟學家馬鐵英表示，台灣經濟持續受惠於全球AI投資熱潮及半導體需求，出口與企業投資仍是成長主力，全年CPI預估維持在2%左右，顯示目前物價壓力仍屬可控範圍。不過，隨著內需逐步回溫，仍須留意需求增加是否推升通膨預期。

渣打銀行則預估台灣2026年實質GDP成長率可達9.5%，高於2025年的8.7%，即使歷經連續兩年的高速成長，2027年仍可望維持約5%的穩健增幅，反映AI產業帶動的成長動能仍具延續性。

星展銀行 渣打銀行 經濟成長率

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