快訊

世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

美元定存利率年息衝12% 王道銀推出新戶高利專案最優惠

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
近期美國聯準會（Fed）官員接連釋出偏鷹訊號，市場看好資金加速流向美元資產，國內多家銀行也紛紛布局下半年美元定存優利方案，其中，王道銀行推出美元定存年利率最高衝12%。聯合報系資料照
近期美國聯準會（Fed）官員接連釋出偏鷹訊號，市場看好資金加速流向美元資產，國內多家銀行也紛紛布局下半年美元定存優利方案，其中，王道銀行推出美元定存年利率最高衝12%。聯合報系資料照

近期美國聯準會（Fed）官員接連釋出偏鷹訊號，市場看好資金加速流向美元資產，國內多家銀行也紛紛布局下半年美元定存優利方案，其中，王道銀行推出美元定存年利率最高衝12%，為目前市場上「天花板」，此外，包括渣打銀行凱基銀行聯邦銀行美元優利定存年息最高也來到10%。

王道銀行推出新戶高利存款優惠，即日起至9月30日止，凡開立存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至10月30日止，可享美元一個月期高利定存優惠，其中單筆定存金額美元300元至3000元（含），可享年利率6%，單筆定存金額美元3,001元至1萬元（含）則享年利率12%優惠，最多可各存一筆。

另外，即日起至7月31日止，舊有客戶以新資金承作美元定存，可享3個月期固定年利率4.65%優惠，單筆起存金額為300美元(含)整，單筆上限金額為10萬美元(含)整，活動期間每人可存30筆。

凱基銀行推出換匯優存專案，即日起至9月30日，民眾透過分行臨櫃、電話客服及行動銀行申辦換匯及定存，可享美元7天期年利率10%、1個月期年利率4.5%、6個月期年利率4%優惠，單筆最低承作金額為1,000美元；另外，針對私人銀行、高資產新戶推出3個月期年利率7%優惠，起存額100萬美元（含）以上，9月底截止。

渣打銀行7月美元優利定存專案於7月31日截止，合格優先理財貴賓以新資金承辦定存，可享1個月期年利率10%、2個月期年利率9%、3個月期年利率8%、5個月期年利率6%優惠，最低起存金額為20萬美元。

聯邦銀行則推出換匯定存專案，凡於New New Bank以換匯美元新資金，承作美元定存3個月期，享10%優惠年利率，單筆最低起存金額100美元，每人存款優惠限額2,000美元，美元定存6個月期可享年利率6%優惠。

滙豐銀行9月30日前，針對該行合格卓越理財尊尚新戶推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存3個月期年利率7%，最高承作總限額為等值100萬美元。另外，合格卓越理財新戶享美元3個月期定存年利率5.5%優惠，單筆最低承作金額為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。

凱基銀行 渣打銀行 聯邦銀行

延伸閱讀

宏泰人壽推出兩大保單借款優惠方案 借款利率最高調降0.75%

股市熱到沒人存錢？她問「現在還有人定存嗎」 過來人曝真相

早幾毫秒看川普發文要多少？傳月費最高超過300萬 簽3年享6折優惠

陸黃金急漲急跌 投資人陷觀望

相關新聞

金融業掀史上最大籌資潮 上半年衝2,217億 年增逾32%

金融業籌資潮今年可望站上高峰。據金管會統計，上半年銀行、券商及產壽險現增與發債合計2,217億元，年增32.7%，已達去年全年史上高峰4,384億元的51%，銀行、壽險及券商三路搶錢，全年再創新高有望。

星展:台本季GDP看增10%

外銀持續看好台灣今年經濟成長率表現，渣打預估可達9.5%，星展維持9.4%，不過星展看到本季可以維持約10%的高檔水準，全年消費者物價指數（CPI）年增率則預估為2%，顯示經濟維持強勁成長的同時，通膨仍大致受控。

金融共好論壇22日登場／AI治理 建構創新金融圈

AI時代來臨，以「信任」為行業基礎的金融業正迎來全新挑戰，如何善用人工智慧等創新科技，擘劃出兼具創新、安全與信任的金融生態圈，打造民眾、金融機構與社會三方共好的金融環境，成為金融業重要課題。

壽險大獵才招手1.8萬人 祭出高額獎金 吸引年輕與跨業人力

七大壽險公司下半年獵才大戰全面開打。據統計，下半年七家業者增員目標合計逾1.8萬人，各家公司除祭出高額獎金外，也透過創業、彈性兼職制度、AI培育及數位工具等，盼吸引更多年輕世代與跨業人才加入。

壽險業新人 AI 陪練 提高即戰力

壽險業搶人大戰升溫，不只要把新人找進來，更要縮短養成期、提高定著率。壽險近年加速AI導入人才培育，從AI教練、智慧對練到精準名單配對，都能協助業務員降低摸索成本、提高展業效率，也讓主管能透過數據掌握新人學習狀況。

美元定存利率年息衝12% 王道銀推出新戶高利專案最優惠

近期美國聯準會（Fed）官員接連釋出偏鷹訊號，市場看好資金加速流向美元資產，國內多家銀行也紛紛布局下半年美元定存優利方案，其中，王道銀行推出美元定存年利率最高衝12%，為目前市場上「天花板」，此外，包括渣打銀行、凱基銀行、聯邦銀行美元優利定存年息最高也來到10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。