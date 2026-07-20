美元定存利率年息衝12% 王道銀推出新戶高利專案最優惠

近期美國聯準會（Fed）官員接連釋出偏鷹訊號，市場看好資金加速流向美元資產，國內多家銀行也紛紛布局下半年美元定存優利方案，其中，王道銀行推出美元定存年利率最高衝12%，為目前市場上「天花板」，此外，包括渣打銀行、凱基銀行、聯邦銀行美元優利定存年息最高也來到10%。

王道銀行推出新戶高利存款優惠，即日起至9月30日止，凡開立存款帳戶的新戶，自成功開戶日起至10月30日止，可享美元一個月期高利定存優惠，其中單筆定存金額美元300元至3000元（含），可享年利率6%，單筆定存金額美元3,001元至1萬元（含）則享年利率12%優惠，最多可各存一筆。

另外，即日起至7月31日止，舊有客戶以新資金承作美元定存，可享3個月期固定年利率4.65%優惠，單筆起存金額為300美元(含)整，單筆上限金額為10萬美元(含)整，活動期間每人可存30筆。

凱基銀行推出換匯優存專案，即日起至9月30日，民眾透過分行臨櫃、電話客服及行動銀行申辦換匯及定存，可享美元7天期年利率10%、1個月期年利率4.5%、6個月期年利率4%優惠，單筆最低承作金額為1,000美元；另外，針對私人銀行、高資產新戶推出3個月期年利率7%優惠，起存額100萬美元（含）以上，9月底截止。

渣打銀行7月美元優利定存專案於7月31日截止，合格優先理財貴賓以新資金承辦定存，可享1個月期年利率10%、2個月期年利率9%、3個月期年利率8%、5個月期年利率6%優惠，最低起存金額為20萬美元。

聯邦銀行則推出換匯定存專案，凡於New New Bank以換匯美元新資金，承作美元定存3個月期，享10%優惠年利率，單筆最低起存金額100美元，每人存款優惠限額2,000美元，美元定存6個月期可享年利率6%優惠。

滙豐銀行9月30日前，針對該行合格卓越理財尊尚新戶推出外幣換匯定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享美元定存3個月期年利率7%，最高承作總限額為等值100萬美元。另外，合格卓越理財新戶享美元3個月期定存年利率5.5%優惠，單筆最低承作金額為3萬美元，每一客戶最高承作金額為100萬美元。