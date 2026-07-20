國銀強打日圓換匯優利 推出年利率高達10%的定存專案

日圓兌新台幣即期匯價貶破0.2，本國銀行順勢推出年利率高達10%的日圓換匯優利定存專案，鎖定換匯新資金進場。這波日圓定存專案主要偏向七天或一到三個月的短天期設計，如臺灣企銀、滙豐銀行、凱基銀行皆推出日圓定存年利率10％搶攻市場。

臺灣企銀即日起至9月15日推出「外幣優利定存專案」，民眾於分行臨櫃日圓換匯後辦理定存，可享七天期年利率10%優惠，最低起存金額為50萬(含)以上日圓。

滙豐銀行為滿足客戶需求，日圓換匯定存延長至9月30日，針對該行「合格卓越理財」客戶，以非定存承作幣別資金換匯後辦理定存，單筆承作等值3萬美元以上，可享日圓定存七天期年利率10%，最高承作總限額為等值200萬美元。

凱基銀行推出換匯優存專案，即日起至9月30日止，民眾透過分行臨櫃、電話客服及行動銀行以非定存幣別的新資金換匯至定存幣別後同時辦理定存，可享日圓七天期年利率10%、一個月期年利率6%優惠，單筆最低承作金額為10萬日圓。

台新銀行即日起至10月30日，民眾透過網路銀行或行動銀行以新臺幣換匯後承作，可享日圓七天期年利率9%優惠，單筆承作金額為30萬日圓（含）以上。