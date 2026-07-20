市場資金充沛 2年期定存單利率回跌

中央銀行日前標售250億元2年期定期存單，加權平均得標利率為1.615%，結束連續五個月走升態勢，利率小幅回落，資金面仍穩定；另一方面，投標倍數升至約2.24倍，較上月及4、5月均有所提高，顯示市場資金依然充沛，銀行參與投標意願回升。

金融業者分析，近年央行2年期定存單標售金額多維持250億元，由於供給量相對有限，市場投標倍數普遍維持在2倍以上，屬於常態現象。此次2.24倍仍是正常反應資金配置需求。

值得注意的是，儘管台股昨日重挫2,953點，創下史上最大單日跌點，外資同步賣超逾1,800億元，但金融業觀察，股市劇烈震盪並未波及短期資金市場，除了2年期單利率回跌外，銀行拆款市場資金供給仍相當平穩，昨天隔夜拆款利率小幅回降至0.824%。並未因股市重挫而出現大幅波動。

銀行業者表示，拆款利率反映的是銀行之間短期資金的供需。如果銀行體系準備金充裕，即使股市一天跌2,000、3,000點，銀行仍有大量閒置資金可互相拆借，利率自然不會上升，甚至可能下降。昨天央行標售2年期定存單時，投標倍數仍達2.24倍，就已反映銀行手上仍有不少資金可配置。

市場人士表示，短期利率及融資成本主要仍取決於市場資金供需、央行貨幣政策及流動性管理，而非股市單日漲跌。此次2年期定存單標售結果顯示，市場資金環境依舊充裕，投標熱度提升更多反映供給結構與常態需求，短期資金面仍可望維持穩定，成為市場利率的重要錨定力量。