快訊

世足賽／西班牙延長賽進球！1：0擊退阿根廷奪隊史第2冠

世足賽／阿根廷梅西先發上場 冠軍戰對西班牙一開賽就打破兩項紀錄

聽新聞
0:00 / 0:00

市場資金充沛 2年期定存單利率回跌

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

中央銀行日前標售250億元2年期定期存單，加權平均得標利率為1.615%，結束連續五個月走升態勢，利率小幅回落，資金面仍穩定；另一方面，投標倍數升至約2.24倍，較上月及4、5月均有所提高，顯示市場資金依然充沛，銀行參與投標意願回升。

金融業者分析，近年央行2年期定存單標售金額多維持250億元，由於供給量相對有限，市場投標倍數普遍維持在2倍以上，屬於常態現象。此次2.24倍仍是正常反應資金配置需求。

值得注意的是，儘管台股昨日重挫2,953點，創下史上最大單日跌點，外資同步賣超逾1,800億元，但金融業觀察，股市劇烈震盪並未波及短期資金市場，除了2年期單利率回跌外，銀行拆款市場資金供給仍相當平穩，昨天隔夜拆款利率小幅回降至0.824%。並未因股市重挫而出現大幅波動。

銀行業者表示，拆款利率反映的是銀行之間短期資金的供需。如果銀行體系準備金充裕，即使股市一天跌2,000、3,000點，銀行仍有大量閒置資金可互相拆借，利率自然不會上升，甚至可能下降。昨天央行標售2年期定存單時，投標倍數仍達2.24倍，就已反映銀行手上仍有不少資金可配置。

市場人士表示，短期利率及融資成本主要仍取決於市場資金供需、央行貨幣政策及流動性管理，而非股市單日漲跌。此次2年期定存單標售結果顯示，市場資金環境依舊充裕，投標熱度提升更多反映供給結構與常態需求，短期資金面仍可望維持穩定，成為市場利率的重要錨定力量。

銀行業 央行 中央銀行

延伸閱讀

史上最大籌資紀錄要被打破了？金融三業半年衝破2,200億已過半

​葉銀華／股市應從成長走向韌性

財報季點將 科技金融搶鏡

市場領漲動能逐步移轉到美國小型股、價值股、AI基建受惠股

相關新聞

金融業掀史上最大籌資潮 上半年衝2,217億 年增逾32%

金融業籌資潮今年可望站上高峰。據金管會統計，上半年銀行、券商及產壽險現增與發債合計2,217億元，年增32.7%，已達去年全年史上高峰4,384億元的51%，銀行、壽險及券商三路搶錢，全年再創新高有望。

星展:台本季GDP看增10%

外銀持續看好台灣今年經濟成長率表現，渣打預估可達9.5%，星展維持9.4%，不過星展看到本季可以維持約10%的高檔水準，全年消費者物價指數（CPI）年增率則預估為2%，顯示經濟維持強勁成長的同時，通膨仍大致受控。

金融共好論壇22日登場／AI治理 建構創新金融圈

AI時代來臨，以「信任」為行業基礎的金融業正迎來全新挑戰，如何善用人工智慧等創新科技，擘劃出兼具創新、安全與信任的金融生態圈，打造民眾、金融機構與社會三方共好的金融環境，成為金融業重要課題。

壽險大獵才招手1.8萬人 祭出高額獎金 吸引年輕與跨業人力

七大壽險公司下半年獵才大戰全面開打。據統計，下半年七家業者增員目標合計逾1.8萬人，各家公司除祭出高額獎金外，也透過創業、彈性兼職制度、AI培育及數位工具等，盼吸引更多年輕世代與跨業人才加入。

壽險業新人 AI 陪練 提高即戰力

壽險業搶人大戰升溫，不只要把新人找進來，更要縮短養成期、提高定著率。壽險近年加速AI導入人才培育，從AI教練、智慧對練到精準名單配對，都能協助業務員降低摸索成本、提高展業效率，也讓主管能透過數據掌握新人學習狀況。

美元定存利率年息衝12% 王道銀推出新戶高利專案最優惠

近期美國聯準會（Fed）官員接連釋出偏鷹訊號，市場看好資金加速流向美元資產，國內多家銀行也紛紛布局下半年美元定存優利方案，其中，王道銀行推出美元定存年利率最高衝12%，為目前市場上「天花板」，此外，包括渣打銀行、凱基銀行、聯邦銀行美元優利定存年息最高也來到10%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。