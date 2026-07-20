壽險大獵才招手1.8萬人 祭出高額獎金 吸引年輕與跨業人力

七大壽險公司下半年獵才大戰全面開打。據統計，下半年七家業者增員目標合計逾1.8萬人，各家公司除祭出高額獎金外，也透過創業、彈性兼職制度、AI培育及數位工具等，盼吸引更多年輕世代與跨業人才加入。

這幾年，台灣更朝「理科島」傾斜，各家壽險公司無不使出渾身解數，爭搶潛力人才。富邦人壽持續以「創業制」吸引新鮮人與轉職族群，提供二年最高43.2萬元的專案達標獎勵，作為創業第一桶金；更鎖定Z世代推出「青創計畫」，強化年輕世代對保險創業的認同感。

國泰人壽的「Young高登計畫」，提供專職、兼職雙軌徵才模式，其中「PSA領航新秀計畫」提供新人逾30萬元達標獎勵；「π高登計畫-CA斜槓業務員」則鎖定斜槓族群，搭配導師制度及數位工具，協助新人累積第二收入。

七大壽險下半年徵才目標

南山人壽聚焦「大專年輕世代」及「青壯轉職族群」，透過校園活動及創業說明會招募新血，每年投入逾2億元推動人才培訓計畫，提供12個月、超過200小時系統化課程及專案津貼，首年有機會挑戰百萬年薪。

新光人壽以招募、扶植、培育等六大方向推動組織發展，透過校園實習、募光及榮光計畫擴大人才來源，並提供AI銷售名單、服務區客戶及師徒制，降低新人開發門檻，持續打造超級業務團隊。

台灣人壽延續「龍鑽計畫」招募保險新鮮人，除提供考照、教育訓練資源，也祭出長達24個月的「新世代財補」專案，新人兩年最高可額外領取75萬元。

凱基人壽結合金控ONE KGI 策略，提供一站式金融服務，創造多元收入；三商美邦人壽（2867）則持續推動儲備主管培訓及完整職涯養成機制，鼓勵同仁取得AFP、CFP及RFA等專業證照，提升業務員定著率與長期發展。

從上半年增員成果來看，各家公司持續補充新血。國泰人壽截至5月底新登錄1,251人，總業務員23,376人，全年招募目標4,500人。截至6月底，富邦人壽新登錄業務員1,940人，總業務員16,925人，今年全年徵才目標5,000人；南山人壽上半年新增1,436人，目前有效業務員32,624人，下半年將持續招募約2,700名新血。

新光人壽新登錄414人，總登錄業務員16,546人，下半年增員目標1,154人；台灣人壽新登錄290人，總業務員7,452人，下半年朝徵募600人目標前進；凱基人壽累計新登錄850人，總業務員16,500人，下半年業務員增員目標1,500人；三商美邦人壽新登錄457人，總業務員8,460人，目標年底突破萬人規模。