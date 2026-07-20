壽險業新人 AI 陪練 提高即戰力

壽險業搶人大戰升溫，不只要把新人找進來，更要縮短養成期、提高定著率。壽險近年加速AI導入人才培育，從AI教練、智慧對練到精準名單配對，都能協助業務員降低摸索成本、提高展業效率，也讓主管能透過數據掌握新人學習狀況。

其中，國泰人壽建置「AI Coach智能陪練」，運用生成式AI模擬真實客戶互動情境，新人可不受時空限制進行演練，主管亦透過練習數據給予回饋，除了提升輔導效率與精準度，不少新人在使用後也反饋，拜訪客戶前練習，更能提升信心及專業。

新光人壽則結合公司資源自主開發「AI智慧訓練模組」，實現課程內容智能化升級。實戰應用上，透過「客戶分析與對練模組」及「行銷演練模組」雙管齊下，精準提升客戶經營深度與商品行銷能力；下一階段還將推出「AI招募教練」，全面優化招募效能。

南山人壽推動業務員「智能對練」導入生成式AI技術，業務員可透過手機或平板等智慧型裝置，隨時隨地與AI講師進行商品訓練、銷售、增員等應對練習。凱基人壽則透過生成式AI，提供業務員精準配對的有效銷售名單，提高成交率。

三商美邦人壽將AI定位為「最佳副駕駛」，持續推動數位行銷與智能輔銷工具，透過數據分析、商機洞察及數位互動，協助經營客戶。