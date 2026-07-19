台股愈熱、券商愈要錢！半年籌資393億元飆新高

台股熱，燒出券商史上最大籌資潮。據金管會統計，2026年上半年券商現增與發債合計393.1億元，從去年同期4.2億元暴增近94倍，寫史上同期新高紀錄。其中又以發債341.5億元、占近九成，成為金融業籌資最大新增動能。

券商大舉籌資，並非單純「缺錢」，而是台股交易熱絡，推升融資借貸、自營投資及衍生性商品需求，業者必須同步擴充資金、淨值與資本適足率，才能爭取更多業務額度。

據統計，上半年券商現增51.6億元，發債341.5億元，分別較去年同期4.2億元、零元大幅攀升。發債規模是現增的6.6倍，顯示業者現階段更偏好以發債快速取得資金。

券商指出，發債主要可補充營運資金，支應信用交易融資、借貸款項及不限用途借貸；部分具資本性質的債券，也有助提高資本適足率。

現增則能直接增厚淨值，放大融資、自營及衍生性商品業務空間。

依現行規定，券商三大融通業務（信用交易、借貸款項、不限用途）合計不得超過淨值四倍；若資本適足率連續兩個月低於250%，信用交易融資上限將由淨值四倍降至2.5倍，業務擴張可能立即踩煞車。

此外，券商承作衍生性商品會同步推升負債，但負債總額不得超過淨值六倍。業者若要長期擴大自營及衍生性商品業務，仍須透過現增墊高淨值，而非只靠發債籌措資金。

上半年券商發債前三名依序為凱基證券128億元、元大證券117億元及富邦（0052）證券50億元，三家合計占整體逾八成。若下半年台股成交量與投資人槓桿需求持續熱絡，券商籌資與資本額度競賽仍將延續。