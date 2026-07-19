史上最大籌資紀錄要被打破了？金融三業半年衝破2,200億已過半

金融業籌資潮今年可望再戰高峰。據金管會統計，上半年銀行、券商及產壽險現增與發債合計2,217億元，年增32.7%，已達去年全年史上高峰4,384億元的51%，銀行、壽險及券商三路搶錢，全年再創新高有望。

銀行業上半年籌資1,094億元、占49.3%，仍是最大主力；壽險業730億元、占32.9%，券商則以393.1億元、占17.7%異軍突起。金融業籌資引擎已從銀行、壽險雙主力，擴大為三業同步發力。

金融業籌資管道包括現增、特別股、盈餘轉增資、發債及GDR等，金管會以現增與發債兩大統計為主。現增可直接增厚淨值，發債則依債券性質補充營運資金或資本，可拉高資本適足率。

據統計顯示，今年上半年金融業籌資較去年同期增加546億元，但結構已明顯換檔。

銀行業年增約2.1%、壽險業年增22.5%，券商更從4.2億元躍升至393.1億元，單一業別就貢獻逾七成新增規模。

銀行業呈現「現增大降、發債加速」。上半年現增63億元、年減71%，主因去年有個別業者大額現增墊高基期；發債則達1,031億元、年增21%，寫至少近三年同期新高，更是現增的16.4倍。

銀行局副局長張嘉魁指出，銀行發債主要考量資金需求、市場利率波動，及舊債到期後續發。

銀行圈表示，今年約八成為主順位債，主要因應銷售給高資產客戶的結構債及永續債需求；其餘次順位債則多用於替換舊債、維持資本適足率。

壽險業接軌IFRS17與TIS後，補資本需求也未退潮。上半年730億元全數來自發債，有三大主因，提高選擇性過渡措施適用前的TIS水位，也為未來15年資本攤還、及市場波動預留緩衝。

壽險圈估計，全年發債規模可達1,500億至2,000億元，雖可能低於接軌前兩年高峰，仍將是金融業第二大籌資來源。

最大新增動能則來自券商。上半年券商現增51.6億元、發債341.5億元，雙雙較去年同期大增，顯示券商正擴大淨值與資本適足率，爭取更多業務額度。

發債前三名方面，銀行依序為中信銀675億元、北富銀160億元及輸銀89億元；券商為凱基證128億元、元大證117億元及富邦證50億元；壽險則由富邦人壽、凱基人壽各200億元，國泰人壽157億元領先。

市場認為，下半年若銀行高資產財管商品、壽險補資本、與台股熱度等三大引擎都能續航，今年全年金融業籌資規模，可望再締新猷。