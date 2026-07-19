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上半年金融三業籌資2217億元 銀行居冠、證券創高

中央社／ 台北19日電

金管會統計金融三業今年上半年現金增資與發債合計達2217.1億元，年增32.67%，其中，銀行業以1094億元居冠，其次為保險業730億元，再來是證券業393.1億元；今年資本市場熱絡，證券業不管是現增還是發債規模，都創2023年以來新高。

金管會公布金融三業今年上半年現金增資與發債統計。銀行業上半年現金增資加發債合計達1094億元，年增2%，其中依序為3家現增合計規模63億元，12家發債規模達1031億元。

金管會銀行局副局長張嘉魁表示，現增較去年同期減少157億元，這部分主要看業者提升資本適足率來做規劃，發債部分則較去年同期增加180億元，銀行業視資金需求與市場波動狀況，考慮是否發債，上半年主要是因業者舊債到期續發新債。

銀行業發債規模前3名，依序為中信銀行675億元，台北富邦銀行發債160億元，輸銀發債89億元；現增規模前3名，分別為樂天銀行28億元，三信商銀20億元，以及陽信銀行15億元。

此外，保險業上半年現增與發債合計達730億元，年增38%，全數為6家壽險發債而來，產險業今年並無任何現增與發債規劃。

金管會保險局主秘劉純斌指出，壽險業會綜合考量資金成本與市場狀況等，有些是為強化資本，但有些是為發展業務，因此增資金額大小不見得反應財務狀況。

根據統計，壽險業上半年發債規模前3大，分別為富邦人壽與凱基人壽皆發債200億元，再來是國泰人壽發債157億元。

今年因資本市場火熱，證券商上半年現增與發債規模合計達393.1億元，年增388.9億元，其中，5家券商現增51.6億元，6家券商發債341.5億元，現增與發債金額都創下至少2023年以來新高。

現行規定券商融通總金額不能超過淨值的4倍，金管會證期局副局長黃仲豪指出，近幾個月有些券商是因為發展業務，因此需要透過現金增資來應對淨值相關規範，但如果是發債沒有辦法增加淨值，多數發債是因為舊債到期需要另外發新債。

觀察今年上半年現增前3大券商，分別為摩根史丹利證券31.8億元，兆豐證券10億元，法銀巴黎證券6億元；發債前3大券商，依序為凱基證券128億元，元大證券117億元以及富邦證券50億元。

金管會 銀行業 增資

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