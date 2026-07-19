從除權息到股利再投資 凱基證券串聯生活場景打造安心投資生態圈

隨著台股進入除權息旺季，高殖利率與填息行情再度成為市場焦點。凱基證券提醒，股利並非憑空增加的額外報酬，除息後股價將依配息金額調整，投資人不宜僅以殖利率高低作為判斷依據，更應從企業獲利能力、現金流穩定性、配息持續性與長期總報酬等面向，進行全面評估。

參與除權息操作，凱基證券建議可掌握三項原則：首先，確認股利是否來自穩定獲利，避免僅因單次高配息而進場；其次，將股價變化與股利一併納入總報酬，不宜以是否快速填息作為唯一判斷；第三，依個人財務需求規劃股利用途，若短期需要資金可保留現金，若著眼長期累積為目標，則可考慮分批投入或採股利再投資策略。

為協助投資人把資訊轉化為實際行動，凱基證券官網設有除權除息表及股利專區，提供除權息日期、股利資訊、投資行事曆與試算功能；透過隨身e策略APP中的「我的股利查詢」，亦可掌握過往配息紀錄及庫存持股預計配發的股利。若有持續看好的台股或ETF標的，投資人可依自身規劃設定「股利再投資」，將現金股利再次投入相同商品，減少資金閒置，讓股利成為下一階段投資的起點。凱基證券也提醒投資人，仍應定期檢視標的基本面及資產配置，而非單純因領到股利就一律持續加碼。

對投資新手而言，進入市場真正的門檻往往不只是資金多寡，而是不知道從何取得正確資訊，以及如何找到可信賴的投資入口。凱基證券積極發展生態圈，透過金控資源、企業連結及多元異業合作，將投資教育、風險提醒與官方服務入口帶進消費、支付、職場、校園及數位平台等熟悉的生活場景，協助民眾能從認識股利、查詢資訊到安心開啟第一筆投資，建立更順暢的投資體驗。市場熱門題材瞬息萬變，但長期累積與穩健投資始終是累積財富的關鍵，透過建立正確的理財觀念跟熟悉的生態圈生活場景，讓投資更容易開始，也更能安心持續。