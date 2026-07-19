元大證投資先生 APP 全新極簡看盤介面 迎年輕開戶潮

隨著台股交易量與盤中零股交易持續熱絡，市場也迎來年輕族群開戶數攀升。然而，面對市場波動加劇，新生代投資人除了把握布局機會，也更在意看盤的流暢度。

為此，元大證券投資先生APP全新推出「簡易版」看盤介面，過濾複雜的行情指標，透過「操作輕量化」的投資動線，讓投資決策與下單流程更加直覺順暢。此外，APP內建「一鍵切換」彈性設計，用戶可依據個人看盤習慣，隨時在簡易與專業模式之間無縫切換，滿足深度分析與極簡看盤的雙重體驗。

投資先生APP簡易版主打極簡看盤體驗，匯聚三大功能亮點：

1. 零股交易輕鬆切換，即時掌握關鍵盤勢─提供豐富的盤中零股報價資訊，並支援整股/零股看盤介面快速切換，投資人能夠即時關注行情，掌握價格動向，提升交易與看盤體驗；

2. 關鍵籌碼圖像化，大幅降低資訊負擔─精準歸納市場重點資訊，將法人買賣超、關鍵籌碼變化、ETF持股占比等重點數據「圖像化」呈現，化繁為簡掌握市場關鍵，有效降低投資人的理解門檻；

3. 直覺式下單動線，看盤交易流暢順手─透過精簡下單流程，投資人可在交易當下同步查看帳戶餘額、可用額度及庫存損益等帳務資訊，讓下單交易兼具效率與便利性。

元大證券表示，投資先生APP簡易版以極簡的介面設計，為投資人帶來輕鬆且無負擔的全新看盤感受，用戶只需要將APP更新至最新版本，即可於首頁一鍵開啟簡易版的極簡魅力。

為慶祝投資先生APP簡易模式新亮相，元大證券同步推出交易滿額贈活動，即日起至2026年8月31日止，投資人透過活動網頁指定連結完成全新開戶，即有機會得到新台幣2,026元台股電子交易手續費抵用金，詳細活動規則請見活動網頁。元大證券邀請廣大投資人一同開啟下單看盤新體驗，精準把握市場行情。