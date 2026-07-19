快訊

影／美軍轉攻伊朗內陸！專家估下波目標 精準彈藥升空震撼畫面曝光

被問毒油…潘孟安「一把推開記者」楊智伃：這就是賴總統的最新回應？

MLB／沒人預期的好表現！鄭宗哲攻守皆高檔 紅襪媒體人：真該給他一篇感謝文

聽新聞
0:00 / 0:00

元大證投資先生 APP 全新極簡看盤介面 迎年輕開戶潮

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

隨著台股交易量與盤中零股交易持續熱絡，市場也迎來年輕族群開戶數攀升。然而，面對市場波動加劇，新生代投資人除了把握布局機會，也更在意看盤的流暢度。

為此，元大證券投資先生APP全新推出「簡易版」看盤介面，過濾複雜的行情指標，透過「操作輕量化」的投資動線，讓投資決策與下單流程更加直覺順暢。此外，APP內建「一鍵切換」彈性設計，用戶可依據個人看盤習慣，隨時在簡易與專業模式之間無縫切換，滿足深度分析與極簡看盤的雙重體驗。

投資先生APP簡易版主打極簡看盤體驗，匯聚三大功能亮點：

1. 零股交易輕鬆切換，即時掌握關鍵盤勢─提供豐富的盤中零股報價資訊，並支援整股/零股看盤介面快速切換，投資人能夠即時關注行情，掌握價格動向，提升交易與看盤體驗；

2. 關鍵籌碼圖像化，大幅降低資訊負擔─精準歸納市場重點資訊，將法人買賣超、關鍵籌碼變化、ETF持股占比等重點數據「圖像化」呈現，化繁為簡掌握市場關鍵，有效降低投資人的理解門檻；

3. 直覺式下單動線，看盤交易流暢順手─透過精簡下單流程，投資人可在交易當下同步查看帳戶餘額、可用額度及庫存損益等帳務資訊，讓下單交易兼具效率與便利性。

元大證券表示，投資先生APP簡易版以極簡的介面設計，為投資人帶來輕鬆且無負擔的全新看盤感受，用戶只需要將APP更新至最新版本，即可於首頁一鍵開啟簡易版的極簡魅力。

為慶祝投資先生APP簡易模式新亮相，元大證券同步推出交易滿額贈活動，即日起至2026年8月31日止，投資人透過活動網頁指定連結完成全新開戶，即有機會得到新台幣2,026元台股電子交易手續費抵用金，詳細活動規則請見活動網頁。元大證券邀請廣大投資人一同開啟下單看盤新體驗，精準把握市場行情。

零股

延伸閱讀

主動式ETF 首度成存股族前四大投資標的

資產配置兼顧成長 統一投信推出全新主動式股債傘型 ETF

掩護性買權策略發威？這檔主動台股ETF首配息 年化15.7%

群益期研發 AI 策略生成器 攜手凱衛 MultiCharts 打造交易新體驗

相關新聞

匯市最前線／台幣32.1~32.5元波動

上周五（17日）台北股匯雙殺，新台幣匯價終場收32.288元、小貶3.9分，成交量爆出41.51億美元，超越今年3月4日的41.305億美元，登上史上第九大量；一周貶值1.1角，貶幅0.34％，周線連四黑。匯銀預估本周新台幣匯價仍偏貶，預期在32.1至32.5元間波動。

退休金算盤／股權控管信託 實現家族治理

隨著亞洲資產管理中心政策推動滿周年，金管會持續推動高資產客戶服務、家族辦公室及信託制度發展，並積極完善相關法制及稅制環境，逐步建構具國際競爭力的資產管理生態系。於此同時，全球正迎來大規模財富移轉與世代交替浪潮，根據瑞銀（UBS）最新發布的《全球新世代報告》，未來20至30年間全球將有高達83兆美元的財富進行跨世代移轉。

善用醫療險補充包 長壽無憂

台灣已正式邁入超高齡社會，隨著醫療科技進步，國人平均壽命延長，但許多民眾過往買的醫療險多數在65至75歲就宣告保障期滿，面對這樣的醫療保障空窗期，壽險公司紛紛在實支實付醫療險市場推出相關保單，為民眾補足這一塊老後醫療保障不足的危機。

專家教你保／保單健診 針對需求補足缺口

許多人認為，只要手上有好幾張保單，每年也持續繳交保費，就代表保障已足夠。然而實務上卻經常出現「保單很多、保障不足」情況。這也凸顯出保單健診的重要性，透過系統性全面盤點既有保單，分析保障內容、保額配置與缺口所在，才能做出最適合自己的保障選擇。

實支實付險結合健康管理 彈性設計

現代人老後醫療危機意識已悄悄提早。觀察三大壽險業者最暢銷的實支實付險，業者正試圖引導民眾提前做好準備，像是南山人壽結合健康守護圈服務，並發現女性保戶高達六成；國泰人壽結合外溢機制與還本設計，讓運動與健康管理者能折減保費；富邦人壽則主打一年期高彈性附約，讓小資族也能輕鬆補足保障缺口。

保險小百科／婦女常見疾病 也有專門保單

婦女可依個人需求評估投保專為女性設計之保險商品。目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。