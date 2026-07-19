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凱基證券實踐生物多樣性 守護諸羅樹蛙也守護土地共創永續未來

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
凱基證券以「地方有感・韌性同行」為主軸推動永續倡議，透過串聯企業、在地農友與保育團體，建立兼顧生產與生態的合作模式。(凱基證券/提供)
凱基證券以「地方有感・韌性同行」為主軸推動永續倡議，透過串聯企業、在地農友與保育團體，建立兼顧生產與生態的合作模式。(凱基證券/提供)

凱基證券長期將永續發展理念深植企業文化，讓ESG不只是口號，更透過多元且具體的行動落實於日常，2026年以「地方有感・韌性同行」為主軸推出系列永續倡議活動，持續深化「諸羅樹蛙 好田計畫」保育行動，結合生態研究調查、志工參與、小農市集、永續發展講座及食農教育等多元形式，並導入公民科學參與機制，鼓勵員工投入自然觀察與資料蒐集，從實際體驗中提升對生物多樣性與環境永續議題的認識，為自然保育注入更多正向力量。

凱基證券連續兩年攜手雲林食農平台三小市集、蛙趣自然生態顧問及諸羅樹蛙合作社，共同推動在地生態保育與永續農業發展，守護棲息於嘉義大林地區的第二級珍貴稀有保育類野生動物「諸羅樹蛙」。透過串聯企業、在地農友與保育團體，建立兼顧生產與生態的合作模式，不僅維護友善棲地，也促進地方產業與自然環境共存共榮，展現企業對環境永續的長期承諾。

凱基證券今年持續支持諸羅樹蛙好田計畫生態研究調查，從5月至9月間，在總計約102.8公頃的土地範圍內調查諸羅樹蛙族群的分布以及與⼟地利⽤的關係，為中長期的監測建立基礎，透過每年幫諸羅樹蛙「健康檢查」，達成企業關注⽣物多樣性的實際⾏動。凱基證券的員工也透過生態導覽、實際親訪棲地，進一步認識「諸羅樹蛙友善棲地管理標章產品」的價值，並以實際消費支持友善農產品，將保育理念落實於日常生活之中。

凱基證券表示，生物多樣性是維繫生態系穩定與社會永續發展的重要基礎，而企業亦是推動自然正向轉型的重要力量。未來將持續透過各項永續倡議活動，引導員工在日常生活中支持友善棲地農產品，實踐環境友善的消費與生活選擇，進一步將個人行動與自然保育、地方創生及永續產業發展緊密連結，也呼應TNFD（自然相關財務揭露）所倡議的價值鏈管理與自然風險意識，透過企業影響力攜手員工、在地社區及合作夥伴，共同推動生物多樣性、自然正向及地方共榮的永續實踐典範。

凱基 雲林 永續

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