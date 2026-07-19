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凱基投信：健康的「籌碼去泡沫化」有望轉化為資產增值機會

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

台股上周五（17日）收盤跌點2953.71點，跌幅高達6.47%。凱基投信指出，這次下跌除受到短線獲利了結及市場情緒影響外，亦反映過去一段時間AI相關個股漲幅龐大、全球槓桿提高後資金進行風險調節與籌碼重整，可視為健康的「籌碼去泡沫化」，若以長期持有角度看待市場波動，短期跌勢將有望轉化為中長期資產增值機會。

凱基投信表示，第2季以來台股大漲14,400點，AI供應鏈相關個股累積漲幅更為可觀，在市場情緒高漲及槓桿資金增加之下，估值與預期同步墊高。這次下跌有助於清理過熱籌碼、降低市場過度樂觀情緒，使市場重新回歸企業基本面；儘管近期市場擔憂AI相關個股評價偏高，但從產業發展來看，

全球主要雲端服務供應商（CSP）資本支出仍持續增加，AI伺服器、ASIC、先進封裝(CoWoS)、高頻寬記憶體(HBM)等需求趨勢並未改變。

凱基投信認為，短線市場焦點將回到企業財報、AI需求延續性及2027年獲利展望。若企業實際獲利持續優於市場預期，這次修正後反而有助重新建立較健康的多頭格局。而過去資金集中追逐高動能的熱門題材股，造成部分產業及個股評價快速拉升，隨著市場進入震盪整理階段，未來報酬來源將逐漸回歸企業獲利能力、產業競爭優勢及公司治理品質，主動選股的重要性將進一步提升。

台股這次高檔震盪源自韓國記憶體族群高度槓桿下的去槓桿行為，而非AI發展的基本面反轉。凱基投信提到，目前市場下跌主要由情緒與評價修正所驅動，尚未看到AI產業長期成長動能遭到破壞，投資人應避免受短期市場波動影響而進行非理性操作，預期高波動將持續一段時間，建議保留資金彈性並採分批進場方式布局，以降低擇時風險並逐步建立長期部位。

凱基投信建議，短期市場波動往往來自情緒與資金面因素，但長期投資報酬終將回歸企業獲利成長。面對這次市場修正，投資人應避免因短線震盪而偏離長期投資紀律，反而可善用市場回檔所創造的較佳布局價位。若透過不配息機制或將配息持續再投入，在淨值相對低檔時可累積更多受益單位，進一步放大未來市場回升時的複利效果，運用時間累積投資成果，將短期跌勢轉化為中長期資產增值機會。

凱基 台股

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