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群益期研發 AI 策略生成器 攜手凱衛 MultiCharts 打造交易新體驗

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
群益期貨與凱衛資訊共同啟動「群益AI策略生成器」，宣告以生成式 AI 賦能量化交易，正式開啟智慧理財新時代。(群益期貨/提供)
群益期貨與凱衛資訊共同啟動「群益AI策略生成器」，宣告以生成式 AI 賦能量化交易，正式開啟智慧理財新時代。(群益期貨/提供)

群益期貨7月17日攜手凱衛資訊舉辦群益AI策略生成器產品發布會，群益期貨董事長賈中道、總經理毛振華，與凱衛資訊董事長王崇旭、總經理馮國書共同出席。這次合作結合群益期貨的交易實務與AI研發能力，以及凱衛資訊旗下MultiCharts的程式交易應用環境，投資人只需以白話描述交易邏輯，即可生成PowerLanguage策略程式碼，降低程式撰寫與策略開發門檻。

群益期貨AI科學處經理張季軒指出，一般通用型生成式AI並非針對PowerLanguage及程式交易情境所設計，生成的程式碼可能混用其他程式語言或交易邏輯，甚至出現看似合理、實際卻無法運行的語法，實測程式碼準確率約為70%，使用者仍須投入大量時間進行檢查與修正。

為改善通用型AI在專業交易程式生成上的限制，群益AI策略生成器採用獨創的雙模型架構。透過ModelFile與LoRA微調技術，針對底層語言模型進行優化，並導入超過4,500筆專業PowerLanguage策略程式碼與交易實務邏輯進行訓練，使AI能更精準掌握MultiCharts語法結構，以及進出場條件、部位控管、停損停利與時間控制等交易邏輯。

群益AI策略生成器另一項核心技術，為獨創的自我驗證架構，若程式碼未能通過編譯，系統將自動讀取錯誤訊息，重新檢查並修正語法，再次送交編譯。透過「生成、編譯、修正、再編譯」的閉環迭代機制，系統會在確認程式碼達成100%編譯成功後，再將結果提供給使用者。這項AI自動Debug功能，大幅減少人工反覆查找錯誤訊息及修改程式碼時間，讓策略開發的重點回歸交易邏輯本身，而非耗費大量時間處理技術性語法問題。

此外，凱衛資訊講師MultiCharts說明MultiCharts的實務應用，以及與群益AI策略生成器的整合方式。投資人可將AI生成完成的程式碼匯入MultiCharts，利用歷史市場資料進行回測與驗證，也可針對既有程式碼進行微調，提升策略開發與測試效率。透過群益AI策略生成器與MultiCharts的整合，投資人可逐步完成從「交易想法、程式生成、編譯驗證，到歷史回測」的策略開發流程。AI不僅協助降低程式撰寫門檻，也讓原本僅存在於投資人腦中的交易經驗與操作邏輯，能夠被具體轉化為可反覆檢驗的程式策略。

群益期貨表示，AI的價值並非取代投資人的市場判斷，而是協助投資人更有效率地將交易想法具體化，並透過數據與歷史回測檢視策略表現。對初次接觸程式交易的投資人而言，可降低學習與開發門檻；對已有程式交易經驗的使用者而言，則可縮短程式撰寫、除錯與策略調整所需的時間。

群益期貨同步推出「群益AI策略生成器」限時免費試用，開放投資人體驗自然語言生成策略、編譯驗證及程式碼應用等功能。相關資訊請依網頁公告：https://ai.capitalfutures.com.tw/

群益

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