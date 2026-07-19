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AI 不只賣保單！壽險導入智慧教練 新人養成大升級

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

壽險業搶人大戰升溫，不只要把新人找進來，更要縮短養成期、提高定著率。壽險近年加速將AI導入人才培育、商品訓練、客戶分析與銷售輔助，從AI教練、智慧對練到精準名單配對，協助業務員降低摸索成本、提高展業效率，也讓主管能透過數據掌握新人學習狀況，逐步打造更具效率的育才與留才模式。

國泰人壽建置「AI Coach智能陪練」，運用生成式AI模擬真實客戶互動情境，新人可不受時空限制進行演練，主管亦透過練習數據給予回饋，除了提升輔導效率與精準度，新人在使用後反饋，在拜訪客戶前先進行對練，能提升信心及專業。

新光人壽則從「專業講師AI培訓」著手，結合公司資源自主開發「AI智慧訓練模組」實現課程內容智能化升級。實戰應用上，透過「客戶分析與對練模組」及「行銷演練模組」雙管齊下，精準提升同仁的客戶經營深度與商品行銷能力；下一階段還將推出「AI招募教練」，全面優化招募效能。

南山人壽推動業務員「智能對練」導入生成式AI技術，業務員可透過手機或平板等智慧型裝置，隨時隨地與AI講師進行商品訓練、銷售、增員等應對練習。凱基人壽則透過生成式AI，提供業務員精準配對的有效銷售名單，提高成交率。

三商美邦人壽則將AI定位為「最佳副駕駛」，持續推動數位行銷與智能輔銷工具，透過數據分析、商機洞察及數位互動，協助同仁更有效率地經營客戶；未來在玉山金控金融科技團隊的全力支持與技術賦能下，將加速深化AI在教育訓練、知識管理、情境模擬及銷售支持等全方位面向的應用，降低行政負擔。

國泰人壽 壽險業 南山人壽

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