快訊

美伊停火破裂！美國務院急發全球警示：伊朗攻擊目標不限中東

每天吃5份蔬果還不夠？研究：多數人仍缺這種護心營養素

盧秀燕：中央政府手忙腳亂還攻擊地方 下周要開縣市長反毒油國是會議

聽新聞
0:00 / 0:00

宏泰人壽推出兩大保單借款優惠方案 借款利率最高調降0.75%

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北即時報導

面對人生不同階段的資金需求，宏泰人壽持續提供多元保戶服務，推出「115年度吉馬年貸借款專案」及「115年度發發年貸借款優惠專案」兩項保單借款優惠利率方案，活動期間自即日起至今年12月31日止，依保戶不同的保單借款狀況提供適用方案，協助保戶在兼顧保障的同時，也能更靈活運用資金，因應生活或家庭的資金安排。

宏泰人壽表示，「吉馬年貸借款專案」適用於要保人名下保單無未清償借款及無自動墊繳保費未清償者，且符合保單借款公告利率為機動利率等相關資格。活動期間內，新臺幣保單單筆借款達30萬元以上，或美元保單借款達1萬美元以上，即可依借款金額級距享有公告借款利率最高調降0.75%的優惠，並自成功撥款日起享有最長一年的優惠利率。若活動期間內符合資格再增借，則可依專案規定重新核定優惠條件。

另一項「發發年貸借款優惠專案」，則是針對保險單仍有借款或自動墊繳保費未清償，且符合專案資格的保戶所規劃。保戶於活動期間完成借款並成功撥款後，不僅新增借款金額，包含原有未清償借款餘額，皆可享有相當於公告保單借款利率88折的優惠利率，最長優惠期間為一年，讓符合資格的保戶可降低借款成本，提升資金調度的彈性。

宏泰人壽表示，保單借款是保戶運用保單價值準備金取得資金的一種方式，可在有短期資金需求時獲得即時協助，因此公司每年依不同保戶需求規劃專屬優惠方案，在兼顧資金運用與保單保障的情況下，提供更貼近保戶需求的金融服務。

符合資格的保戶可透過線上保單借款服務，或備妥相關文件親洽、郵寄至各服務據點辦理。宏泰人壽也提醒，保單借款仍會產生利息，應審慎評估自身還款能力，切勿以保單借款再購買保險。若借款本息累積超過保單價值準備金，依保單條款約定，可能導致保單效力停止；此外，如專案期間內有自行清償借款或經保單相關給付代償借款本息等情形，將依各專案規定終止優惠資格並恢復公告借款利率計息。

保單 宏泰人壽

延伸閱讀

專家教你保／保單健診 針對需求補足缺口

善用醫療險補充包 長壽無憂

民眾快看！颱風打亂行程害滯留海外 產險公會：旅遊不便險從寬認定

退休金算盤／股權控管信託 實現家族治理

相關新聞

匯市最前線／台幣32.1~32.5元波動

上周五（17日）台北股匯雙殺，新台幣匯價終場收32.288元、小貶3.9分，成交量爆出41.51億美元，超越今年3月4日的41.305億美元，登上史上第九大量；一周貶值1.1角，貶幅0.34％，周線連四黑。匯銀預估本周新台幣匯價仍偏貶，預期在32.1至32.5元間波動。

退休金算盤／股權控管信託 實現家族治理

隨著亞洲資產管理中心政策推動滿周年，金管會持續推動高資產客戶服務、家族辦公室及信託制度發展，並積極完善相關法制及稅制環境，逐步建構具國際競爭力的資產管理生態系。於此同時，全球正迎來大規模財富移轉與世代交替浪潮，根據瑞銀（UBS）最新發布的《全球新世代報告》，未來20至30年間全球將有高達83兆美元的財富進行跨世代移轉。

善用醫療險補充包 長壽無憂

台灣已正式邁入超高齡社會，隨著醫療科技進步，國人平均壽命延長，但許多民眾過往買的醫療險多數在65至75歲就宣告保障期滿，面對這樣的醫療保障空窗期，壽險公司紛紛在實支實付醫療險市場推出相關保單，為民眾補足這一塊老後醫療保障不足的危機。

專家教你保／保單健診 針對需求補足缺口

許多人認為，只要手上有好幾張保單，每年也持續繳交保費，就代表保障已足夠。然而實務上卻經常出現「保單很多、保障不足」情況。這也凸顯出保單健診的重要性，透過系統性全面盤點既有保單，分析保障內容、保額配置與缺口所在，才能做出最適合自己的保障選擇。

實支實付險結合健康管理 彈性設計

現代人老後醫療危機意識已悄悄提早。觀察三大壽險業者最暢銷的實支實付險，業者正試圖引導民眾提前做好準備，像是南山人壽結合健康守護圈服務，並發現女性保戶高達六成；國泰人壽結合外溢機制與還本設計，讓運動與健康管理者能折減保費；富邦人壽則主打一年期高彈性附約，讓小資族也能輕鬆補足保障缺口。

保險小百科／婦女常見疾病 也有專門保單

婦女可依個人需求評估投保專為女性設計之保險商品。目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。