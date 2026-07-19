宏泰人壽推出兩大保單借款優惠方案 借款利率最高調降0.75%

面對人生不同階段的資金需求，宏泰人壽持續提供多元保戶服務，推出「115年度吉馬年貸借款專案」及「115年度發發年貸借款優惠專案」兩項保單借款優惠利率方案，活動期間自即日起至今年12月31日止，依保戶不同的保單借款狀況提供適用方案，協助保戶在兼顧保障的同時，也能更靈活運用資金，因應生活或家庭的資金安排。

宏泰人壽表示，「吉馬年貸借款專案」適用於要保人名下保單無未清償借款及無自動墊繳保費未清償者，且符合保單借款公告利率為機動利率等相關資格。活動期間內，新臺幣保單單筆借款達30萬元以上，或美元保單借款達1萬美元以上，即可依借款金額級距享有公告借款利率最高調降0.75%的優惠，並自成功撥款日起享有最長一年的優惠利率。若活動期間內符合資格再增借，則可依專案規定重新核定優惠條件。

另一項「發發年貸借款優惠專案」，則是針對保險單仍有借款或自動墊繳保費未清償，且符合專案資格的保戶所規劃。保戶於活動期間完成借款並成功撥款後，不僅新增借款金額，包含原有未清償借款餘額，皆可享有相當於公告保單借款利率88折的優惠利率，最長優惠期間為一年，讓符合資格的保戶可降低借款成本，提升資金調度的彈性。

宏泰人壽表示，保單借款是保戶運用保單價值準備金取得資金的一種方式，可在有短期資金需求時獲得即時協助，因此公司每年依不同保戶需求規劃專屬優惠方案，在兼顧資金運用與保單保障的情況下，提供更貼近保戶需求的金融服務。

符合資格的保戶可透過線上保單借款服務，或備妥相關文件親洽、郵寄至各服務據點辦理。宏泰人壽也提醒，保單借款仍會產生利息，應審慎評估自身還款能力，切勿以保單借款再購買保險。若借款本息累積超過保單價值準備金，依保單條款約定，可能導致保單效力停止；此外，如專案期間內有自行清償借款或經保單相關給付代償借款本息等情形，將依各專案規定終止優惠資格並恢復公告借款利率計息。