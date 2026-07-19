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本報與永豐銀7月22日共同主辦 金融共好論壇聚焦 AI 應用

經濟日報／ 記者陳佩嘉／台北報導

AI發展成為金融業競爭力的重要指標，同時，照護高齡、身心障礙等弱勢族群的友善服務並促進普及，也成為關鍵議題；經濟日報與永豐銀行22日將首度共同主辦「2026金融共好論壇—AI金融  消費新關係」，探討AI智慧金融如何協助銀行升級服務、兼顧公平待客與消費者保護，推進普惠金融。

本論壇金管會主委彭金隆永豐銀行董事長曹為實將出席致詞，論壇並邀集產、官、學界，深度剖析AI（人工智慧）快速發展的時代中，金融業落實公平待客、友善創新與防堵詐騙三大議題的核心思維。

金管會2023年8月發布「金融科技發展路徑圖2.0」，已在「優化金融科技法制與政策」、「深化輔導資源與人才培育」、「推廣金融科技技術與應用」及「提升金融包容性及數位金融普及」等四大面向取得具體成果，提升民眾金融生活之便利性與金融服務品質。2025年11月則發布「數位金融服務包容性指引」，聚焦「以人為本提供數位金融服務」、「促進公平性與可及性」、「監測評估與持續精進」等三大面向，引導金融業者關注不同族群之數位使用需求，完善數位金融服務的各項設計。

本論壇將進行三場專題演講，第一場將由銀行局長童政彰並進行專題演講，題目為「智慧金融升級友善金融」；第二場由永豐銀行副總經理嚴國瑞上場，主題為「AI智慧金融服務的機會與挑戰」，第三場由人氣財經作家及直播主游庭皓擔綱，題目是「AI時代的全齡理財」。最後則進行主題座談，題目是「公平X信任X創新 永續金融治理」，邀集產、官、學界專家共論探討。

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永豐銀行 彭金隆 金管會 永豐銀

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