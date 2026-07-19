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亞資專區周年 揭新藍圖

經濟日報／ 記者廖珮君／台北報導

亞洲資產管理中心下一階段藍圖將揭曉。金管會24日將在高雄舉行「專區周年記者會」，行政院長卓榮泰與約60家金融機構董總齊聚，會中將聚焦兩大主軸：亞資專法架構，及專區業務全台落地與新增試辦的配套規畫內容。

此次記者會不僅是高雄專區滿周年的成果盤點，也象徵亞資中心從「試辦」邁向「制度化」的重要轉折。

第一項重點是，金管會正研擬「金融市場與資產管理創新發展條例」（簡稱亞資專法），將從五大方向突破現行框架。包括整合銀行、保險、證券、投信、期貨等業別的資產管理執照、強化國際人才競爭、調整租稅制度、引入「境內關外」概念，及重塑信託架構。

其中最受關注的，是打破銀、保、證分業限制。金管會將建立「資產管理執照」，業者可望以類似全權委託方式，跨業替高資產客戶管理各類資產，提供投資、保險、信託與傳承等一站式服務。「境內關外」則希望在境內打造更具彈性的金融環境，吸引境外資金與人才，讓高雄試辦經驗轉化為制度化模式。

第二項重點則是高雄專區2.0。金管會已拍定高雄專區試辦將延長至2027年6月底，並採「出專區」與「擴專區」並行。

成熟業務將推向全台，金管會已規劃銀行家族辦公室顧問、與「不受最低死亡保障限制」的壽險保單等兩項業務，預計第3季落地。

統計至4月底，銀行已服務161家家族辦公室、管理資產近712億元，壽險保單銷售219件、保費約36億元。

「擴專區」將新增三項試辦，包括擴大跨境金融服務、鬆綁未具證私募及境外基金99人限制，以及建立保險業預繳保費帳戶。這三項試辦業務的配套措施，都將在周年記者會說明。

4月底時，高雄專區已有57家金融機構進駐，逐步形成金融聚落。

隨60家金融機構董總南下與會，此次記者會將成為觀察亞資專法如何突破分業框架、高雄經驗如何走向全台的關鍵場合。

高雄 卓榮泰 金管會

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