專家教你保／保單健診 針對需求補足缺口

全球人壽新莊通訊處業務經理盧韋君。 全球人壽/提供

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許多人認為，只要手上有好幾張保單，每年也持續繳交保費，就代表保障已足夠。然而實務上卻經常出現「保單很多、保障不足」情況。這也凸顯出保單健診的重要性，透過系統性全面盤點既有保單，分析保障內容、保額配置與缺口所在，才能做出最適合自己的保障選擇。

回顧過去，保險市場多以「商品導向」為主，業務員往往依當期主打商品進行銷售，消費者在長期被動接受推銷的過程中，容易產生抗拒與不信任，進而形成惡性循環。然而，隨著消費意識提升，市場已逐漸轉向「需求導向」，強調從個人風險與人生階段出發，量身規劃保障內容。

而「保單健診」正是需求導向的具體實踐。透過系統性全面盤點既有保單，分析保障內容、保額配置與缺口所在，協助保戶釐清哪些風險已被涵蓋，哪些仍暴露在外，又有哪些保障明顯不足，進一步在既有預算下，依風險優先順序、輕重緩急進行調整與補強，這不僅能提升保障效率，也能避免重複投保與資源浪費。

在保單規劃中，就醫療保障來看，「重大傷病險（一次給付型）」與「實支實付醫療險」可說是醫療保障架構的核心、保單中的靈魂。前者屬於「資金型保障」，後者則為「損害補償型保障」，兩者相輔相成。

一次給付型商品的核心價值，在於當發生重大疾病或事故時，能提供一筆即時且彈性的資金支持，避免生活瞬間失序。一般建議重大傷病險保額至少為年收入的兩倍以上，相當於預留兩年的生活緩衝期，讓被保險人能專注於治療與復原，減輕經濟壓力。

此外，有一項常被忽略但相當重要的保障範圍─慢性精神疾病：包括重鬱症、躁鬱症、思覺失調症、自閉症、情感性疾患、妄想性疾患、亞斯伯格症及失智症等，皆屬重大傷病險的給付範圍。其重大傷病證明的申請比例亦居高不下，排名第二。因此，投保時應特別留意，相關商品是否針對慢性精神疾病設有「折減給付」，以免影響實際保障效果。

至於實支實付醫療險，因其可彌補住院與手術所產生的醫療費用。值得留意的是，隨著微創技術與日間醫療的發展，許多過去需住院執行的手術已逐步轉向門診治療，反映醫療服務型態正在加速演變。在此趨勢下，實支實付醫療險中的「門診手術給付限額」已成為不可忽視的重點。

保單健診就像身體健康檢查一樣，強調及早發現、及早治療。保險並非一次性規劃即可終身無虞，而是需要隨著人生階段、家庭責任與收入變化持續調整，在風險來降臨之前預先做好準備，才能多一份安心。（本文由全球人壽新莊通訊處業務經理盧韋君提供，記者戴玉翔採訪整理）