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保險小百科／婦女常見疾病 也有專門保單

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導

婦女可依個人需求評估投保專為女性設計之保險商品。目前市場上推出相關的婦女保險商品與一般醫療保險不同之處，在於該類商品保障範圍涵蓋女性特有或常見的疾病，例如：紅斑性狼瘡、乳房重建手術、懷孕期間特定的併發症、特定婦科手術、類風濕性關節炎等。

金管會指出，各家保險公司商品設計內容與給付方式不盡相同，婦女朋友們可依自身需求審慎選擇適合的保險商品投保，補強保障缺口，為未來多一分準備。

金管會亦提醒，婦女朋友們投保前應詳加瞭解保險商品的保障內容與給付條件、投保年齡限制、除外責任範圍及健康保險各類疾病名詞定義、等待期間天數等重要事項，並衡量自身身體狀況及保費可負擔性等，詳細審閱保險公司提供之保單條款樣張，充分暸解欲投保的保險商品內容後，慎選最適合自己的保險商品。

金管會

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