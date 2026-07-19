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實支實付險結合健康管理 彈性設計

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

現代人老後醫療危機意識已悄悄提早。觀察三大壽險業者最暢銷的實支實付險，業者正試圖引導民眾提前做好準備，像是南山人壽結合健康守護圈服務，並發現女性保戶高達六成；國泰人壽結合外溢機制與還本設計，讓運動與健康管理者能折減保費；富邦人壽則主打一年期高彈性附約，讓小資族也能輕鬆補足保障缺口。

南山人壽根據旗下熱銷的「實健溢百住院醫療終身保險」數據分析，投保族群以女性保戶占比高達約六成為最高，顯示女性對於高齡醫療保障缺口的擔憂高於男性，應與女性平均壽命84.3歲高於男性77.42歲有關。有趣的是，該商品也吸引了提前卡位的青年，在選擇最高規格（計劃30）的保戶中，有近64%是45歲以下的年輕族群。

該保單另結合南山健康守護圈加值服務，與合作廠商提供如運動管理、飲食管理和出院後照顧租賃服務等，可根據當下的合作方案享有一定優惠，藉由健康守護圈的加值服務吸引民眾投保。

國泰人壽的「倍愛醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」則導入外溢機制，例如保戶透過「FitBack健康吧」達成任務最高可折減3%保費、以及保費有去有回不浪費，即滿期或身故領回1.06倍總繳保費扣除已領理賠。這類商品通常可吸引重視資產保值，且有運動習慣的民眾投保。

富邦人壽的「佳實在一年期住院醫療健康保險附約」則因為沒有複雜的商品設計，且為一年期商品，相對適合預算有限的小資族、追求高資金彈性的民眾，或是想幫既有保單補強防禦力的三明治族群，精打細算地將門診手術與特定處置的自費風險，精準轉嫁至保險商品。

面對老後可能動輒數十萬、甚至數百萬元的醫療帳單，2026年最聰明的投保策略，除挑選充足的實支實付醫療險，更要懂得理解保險公司的商品設計機制，運用周邊加值服務，為健康把關。

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