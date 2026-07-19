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善用醫療險補充包 長壽無憂

經濟日報／ 記者黃于庭／台北報導

台灣已正式邁入超高齡社會，隨著醫療科技進步，國人平均壽命延長，但許多民眾過往買的醫療險多數在65至75歲就宣告保障期滿，面對這樣的醫療保障空窗期，壽險公司紛紛在實支實付醫療險市場推出相關保單，為民眾補足這一塊老後醫療保障不足的危機。

國泰人壽富邦人壽南山人壽這類新保單今年的銷售數據，也反映確實打中市場，躍升今年新契約保費收入億元級保單。

市面上的傳統實支實付醫療險常見以65歲至75歲為最高保障年齡，恐不足以因應高齡化社會，為解決這一痛點，壽險公司紛紛祭出保障老後醫療的策略，將保障年齡拉高到80至100歲，也成為2026年熱銷的新形態保單，這類實支實付醫療險更像是未雨綢繆的醫療保障補充包，趁年輕有經濟能力時，先鎖定老後的實支額度。

以國泰人壽今年前五月新契約保費收入衝出2.65億元、年成長14%的「倍愛醫靠住院醫療定期保險（外溢型）」為例，繳費期內提供日額、醫材補助金等，到了遞延期滿（保險年齡70歲或繳費期滿）後，會提供實支實付和日額擇優，且全期身故還有身故保障。其中，特定年齡70歲為業界最早年齡提供的遞延實支，其餘市面上的實支實付醫療險多為75歲以後。

富邦人壽的策略則維持產品的單純性，但拉長保證續保年限，其今年銷售最好的億元級實支實付醫療險是「佳實在一年期住院醫療健康保險附約」，保障範圍涵蓋住院醫療、住院手術、門診手術與特定處置之實支實付保障，保證續保年限拉高到80歲，比市場上常見的65歲或75歲門檻更長，主要訴求是保戶無需重新理解商品設計邏輯，就能在現有主約下加碼補強自費雜費缺口，並多買到幾年高齡保障空間。

南山人壽今年A&H商品（健康險與傷害險）中，銷售表現最好的就屬「實健溢百住院醫療終身保險」，該保單採醫療雙帳戶保障，將保障分為74歲前與74歲後兩個獨立帳戶，以計劃30為例，分別最高可達750萬元額度，74歲前是定額給付，74歲後則切換為實支實付與日額擇優給付，保障直接做到保險年齡100歲，保戶幾乎不必擔心因為年紀太大而有保障消失的風險。

醫療險 南山人壽 國泰人壽 富邦人壽 保單

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