民眾快看！颱風打亂行程害滯留海外 產險公會：旅遊不便險從寬認定

颱風天滯留海外，卻因為無法提供原預繳費用證明，導致最高只能一天賠新台幣2,000元，引發民怨。產險業最新消息，將從寬、朝保戶有利方向解釋，不僅可以保戶原預定旅程的最後一天住宿負單據基準，另加20%，還可以溯及今年4月1日以後案件。

至於，若保戶全程都無預繳住宿費用（例如原住宿親友家）單據者，則仍依現行條款規定，每人每日最高以2,000元為給付上限。

近期因為巴威颱風導致國人旅遊行程大亂，不少民眾被迫在海外臨時增加住宿，但卻因為保險條款，無法提供原預繳費用做為證實，因此只能適用每天住宿及交通路賠上限2,000元的規定，讓保戶炸鍋，金管會在上周要求產險公會統一說明，並希望能朝保戶有利方向解釋。

產險公會因此邀集產險公司，就海外旅行不便險的設計本意及保險基本精神深入討論，對於保戶旅途最後返台，所發生的滯留情形，給予擴大解釋。

以下為產險公會新聞稿內容：