行程大亂…旅遊不便險理賠溯及4月 颱風滯留國外住宿最高1.2倍

產險公會指出，旅遊不便險中的旅程更改保險理賠從寬認定。富邦產險、新光產物保險今天公告，若因颱風導致臨時在海外多住一晚，可用原旅程最後一晚住宿單據為基礎，理賠上限為1.2倍，不再一律一天限額新台幣2000元，且新制溯及既往，今年4月1日後投保保單皆適用。

近期有民眾反映，颱風導致返台行程大亂，被迫在海外臨時增加住宿，因無法提供原預繳費用證明，無法適用有單據狀況下最高理賠上限達120%規定，僅能適用每天住宿及交通理賠上限新台幣2000元規定。金管會14日指出將要求產險公會做成統一理賠原則供業者遵循。

產險公會17日發布新聞稿，針對旅程更改滯留的預繳費用認定，朝向有利被保險人解釋方向，並公告相關標準。富邦產險、新光產物保險18日網站公告，配合產險公會最新處理原則，說明旅程更改保險項下的滯留住宿費認定方式。

產險業者指出，針對今年4月1日起生效的「新版個人海外旅行不便保險」第24條旅程更改保險，採取「有利於保戶」的從寬認定原則。

第一，住宿費補貼上限有條件放寬，改以「最後一天住宿」為基準。產險業者指出，若保戶在旅程最後準備返台時，因颱風等天災被迫滯留國外，只要提供「原預定旅程最後一天」的住宿費用單據（例如飯店收據與發票），可直接以此金額作為原預定的住宿費基準，並額外增加20%作為滯留期間每天的理賠上限。

原本舊有的規範為，民眾若臨時因颱風多滯留海外一晚，因為是臨時增加住宿，往往沒有「原預定住宿單據」，因此多住一晚的費用，理賠上僅能適用無單據情形，即一天住宿加交通上限為2000元。

在新制認定方案下，若民眾原預定最後一晚住宿費為4000元且為單人住宿，放寬後的每天住宿理賠上限可提高至4800元（4000x120%）。

產險業者提醒，如果收據中包含多人費用且無法拆分，將依實際入住人數比例計算。此外，若民眾出國全程皆無任何原定住宿單據（如借住親友家），則依然維持每人每天最高2000元上限。

第二，此次放寬處理的新制可溯及既往，今年4月1日後投保的保單皆適用。產險業指出，凡是持有4月1日（含）以後投保的個人海外旅行不便險保單，且有滯留國外事實的保戶，都可適用此次最新的從寬認定方案。

產險業者提醒，近期如果因颱風影響滯留海外，保戶在當地務必妥善保留「原預定行程證明文件」與「滯留期間所有實際支出的交通、住宿費用收據正本」，以利後續理賠審核作業進行。