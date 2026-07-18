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1600台ATM試行遮臉示警 銀行業者：涉詐提領降6成

中央社／ 台北18日電

金融業強化防詐戰線，金管會表示，截至5月底已有15家金融機構，合計約1600台ATM試行臉部遮蔽示警功能；有銀行業者觀察，導入後高風險熱點的涉詐提款筆數與提領金額下降6成，今年底前進一步滾動評估增加導入機台數量。

內政部警政署反映車手提款時戴口罩或戴安全帽，增加蒐證與追緝難度，建議推動ATM露出臉部機制。金管會去年12月找銀行開會討論ATM導入臉部遮蔽示警功能的可行性，初期試行ATM以發出警示音為主，暫不會拒絕民眾提領。

金管會向中央社說明，截至今年5月底，已有15家金融機構、合計約1600台ATM試行臉部遮蔽示警功能。金管會已請銀行公會蒐集試行機構意見，就後續推動作法研提建議，並預計在8月底函報金管會。

中信銀行表示，持續運用AI技術強化ATM防詐能力，以高風險熱點優先布建、異常行為即時偵測及防詐提醒介入3大方向，建構ATM防詐防線。除了原先導入臉部遮蔽物偵測功能外，目前已擴充導入頻繁換卡提款偵測、持手機操作轉帳提醒及防窺提醒等多項防詐機制，持續精進AI辨識效能及提醒設計。

中信銀行2025年率先導入AI ATM防詐機制後，截至5月底，已完成約1000台的AI ATM建置，後續將視風險熱點變化及實際運作情形，滾動評估調整與擴大導入範圍。從實際運作情形觀察，相關高風險熱點的涉詐提款筆數及提領金額均下降6成；另外部分ATM原為車手提款熱點，試辦後未再發生涉詐提款情形，初步顯示多項科技防詐措施有助於提升可疑交易辨識與防阻效果。

中信銀觀察，AI ATM防詐機制導入初期，部分客戶可能對交易時需暫時移開口罩、安全帽、墨鏡等臉部遮蔽物，或等待ATM辨識而感到不習慣。中信銀持續調整並優化流程。從實際交易情形觀察，提醒機制對正常交易影響有限，大多數客戶在提醒後仍可順利完成交易。

國泰世華ATM透過AI影像視覺辨識技術，自動偵測使用者臉部是否有遮蔽物，目前先建置在警方通報的高風險詐騙熱點，功能已在4月中上線。客戶操作ATM時，如果未完整露出臉部，會以畫面及語音提醒客戶移除口罩或安全帽等遮蔽物，客戶可在完整露出臉部或等待120秒後繼續交易。

國泰世華銀指出，經統計約8成客戶操作ATM時臉部無遮蔽物、約2成有遮蔽物，臉部有遮蔽物的客戶中，95%看到提醒畫面主動移除遮蔽物、5%客戶未移除遮蔽物則於等待120秒後仍可持續完成交易。未來持續配合政策，評估增加導入機台量。

台新銀行說明，已在特定ATM設備增設防詐功能，結合AI臉部辨識與智慧偵測技術，藉此有效降低詐騙集團車手利用遮蔽物規避身分辨識、提領不法金錢的風險。截至7月15日，台新銀ATM已導入臉部遮蔽示警功能約150台，占整體比例約3.5%，預計在今年底達成導入400台，目標占比提升至9.4%。

永豐銀行表示，透過於ATM自動化服務區導入「AI人臉辨識」系統，客戶露出全臉就可開啟自動門並進入ATM服務區，藉以杜絕不肖人士刻意遮蔽五官入內取款。截至今年6月底，永豐銀行內自動化服務區人臉門禁設備已導入72間分行，年底前將持續再增加，導入率將逾6成。另對行外自動化設備設置AI人臉辨識鏡頭，預計年底前完成逾40台。

針對導入ATM臉部遮蔽示警功能，財政部日前表示，截至4月底，公股銀行導入相關機制ATM占比已達2%，預估今年底將達30%。

銀行業 警政署 內政部

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