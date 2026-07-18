金管會首度召近百位銀行獨董開會 聚焦獨董行使調查權

金管會在周五由銀行局局長童政彰出面，召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有89位獨董參與，在歷時2個多小時的會議中，銀行局已明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，其一，銀行的營運狀況有違法、違規之嫌；其二，雖然未涉及違法違規，但相關經營決策卻同樣引發疑慮的情況。

所謂的經營決策引發疑慮， 據了解，銀行局未來希望獨董予以協助調查的這些經營面疑慮，包括多種樣態，例如：1、要併購或是作重大投資時，銀行是否有進行妥適的內部評估？決策過程如何？這裡所指的投資，不僅指策略性投資，也包括財務投資，策略性的投資，舉凡對金融同業的併購，或是金融科技產業、不動產的投資等等都包括在內，財務投資則包括了股債或其他金融商品的投資；2、銀行出現連續發生違反誠信經營的情況，例如，除了銀行出現詐騙的「內鬼」之外，還有不當銷售金融商品，尤其並非單一個案而是已積少成多，引發了系統性風險的疑慮，對此銀行局也希望獨董能透過獨董更進一步的了解銀行是否有作好內控與風管。

據了解，昨天會中當場不少獨董有「如何建立框架與方法」的疑問，也有獨董建議，應該要仿照荷蘭央行的作法，將董事會定位為有效的觀察者和挑戰者，並提出可仿照荷蘭央行透過組織心理學及行為科學家組成團隊，去觀察董事會的監理風險，

銀行局在今年2月13日已透過銀行公會發函各銀行，要求獨董對於重大財務決議、關係人交易、誠信經營等等，希望獨董能給予銀行局專業意見與補充說明，包括涉及董事或高階管理階層若有違反公司治理事項，以及吹哨人，對此銀行局在會中亦強調，過去只由銀行經營部門去查核，但會面臨位階不夠及利害衝突的問題，現在希望獨董能進一步去調查來補強這些不足。同時也要求銀行必須配合獨董，而且在調查時，要配合獨董的需求，由公司出資請會計師或律師等外部專家一起來調查。

對此也有不少獨董擔心調查後的「責任歸屬」問題，尤其獨董也擔心，調查過程當中獨董只能就其有限的資源去調查，萬一調查的結果涉及民刑事的責任，也不是獨董能承擔的，對此銀行局則在會中回應，一些個案若有民刑事問題，會由司法進行調查，金管會則是希望獨董可從行政層面著手，協助進行金融監理上的調查。金管會是在去年11月先召集金控獨董開會，而在本周五的銀行局召集國銀獨董開會之後，據了解，保險局與證期局後續也會分別再找保險公司和證期三業的獨董來開會。