一卡通 iPASS MONEY 串聯新創公益、零工平台 打造支付新生態圈

iPASS一卡通17日宣布透過「iPASS Connect+」計劃攜手新創夥伴，將公益捐款、零工經濟等生活服務納入支付場景，打造結合支付、公益、就業與永續的數位生活平台，並擴大一卡通綠點公益捐款折抵場景，讓支付形成永續向善循環。

iPASS一卡通同步優化App服務，包括擴大TPASS月票購買、LINE好友轉帳及優惠券查詢TWQR商家地圖等功能，在拓展自有生態系、提升App服務及響應政府政策等三大面向，為超過720萬的iPASS MONEY用戶打造豐富多元的支付體系，創造支付新價值。

iPASS一卡通表示，本次攜手專注公益數位服務的應援科技，共同打造數位公益平台，在App首頁「捐款專區」，串聯公益團體、捐款民眾與數位支付服務，並將公益捐款納入一卡通綠點折抵應用場景。「捐款專區」上線，為鼓勵更多民眾加入公益行列，iPASS MONEY同步推出「捐款10%回饋」活動，即日起至12月31日止，透過iPASS MONEY App首頁「捐款專區」使用iPASS MONEY完成捐款，當月累積捐款金額即可享一卡通綠點10%回饋，每人每月最高回饋200點一卡通綠點，每月回饋總額高達100萬點。一卡通綠點1點相當於1元，可再用來折抵公益捐款的金額，持續鼓勵民眾以支付參與公益。

隨著零工經濟快速發展，即時領薪已成為彈性工作者的重要需求。iPASS一卡通此次攜手由新加坡起家的新創公司飛來速科技，將iPASS MONEY導入Flexii零工媒合平台，支援「工作完成、領薪入帳」的支付模式，入指定帳戶後讓工作者可即時運用薪資進行消費支付、轉帳或提領，提升資金運用效率，也讓數位支付深入更多生活場景。