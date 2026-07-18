聽新聞
0:00 / 0:00

一卡通 iPASS MONEY 串聯新創公益、零工平台 打造支付新生態圈

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

iPASS一卡通17日宣布透過「iPASS Connect+」計劃攜手新創夥伴，將公益捐款、零工經濟等生活服務納入支付場景，打造結合支付、公益、就業與永續的數位生活平台，並擴大一卡通綠點公益捐款折抵場景，讓支付形成永續向善循環。

iPASS一卡通同步優化App服務，包括擴大TPASS月票購買、LINE好友轉帳及優惠券查詢TWQR商家地圖等功能，在拓展自有生態系、提升App服務及響應政府政策等三大面向，為超過720萬的iPASS MONEY用戶打造豐富多元的支付體系，創造支付新價值

iPASS一卡通表示，本次攜手專注公益數位服務的應援科技，共同打造數位公益平台，在App首頁「捐款專區」，串聯公益團體、捐款民眾與數位支付服務，並將公益捐款納入一卡通綠點折抵應用場景。「捐款專區」上線，為鼓勵更多民眾加入公益行列，iPASS MONEY同步推出「捐款10%回饋」活動，即日起至12月31日止，透過iPASS MONEY App首頁「捐款專區」使用iPASS MONEY完成捐款，當月累積捐款金額即可享一卡通綠點10%回饋，每人每月最高回饋200點一卡通綠點，每月回饋總額高達100萬點。一卡通綠點1點相當於1元，可再用來折抵公益捐款的金額，持續鼓勵民眾以支付參與公益。

隨著零工經濟快速發展，即時領薪已成為彈性工作者的重要需求。iPASS一卡通此次攜手由新加坡起家的新創公司飛來速科技，將iPASS MONEY導入Flexii零工媒合平台，支援「工作完成、領薪入帳」的支付模式，入指定帳戶後讓工作者可即時運用薪資進行消費支付、轉帳或提領，提升資金運用效率，也讓數位支付深入更多生活場景。

一卡通 捐款 價值

延伸閱讀

7-ELEVEN率先採用Apple Pay支付！uniopen會員綁定Apple錢包更便利

「國泰步步攻億走」號召近50萬人同行 累積1,446億步再破新高

和 AI 聊天學稅務 北市稅處推出「北市稅之心 稅務智能管家」

喜憨兒攜手AI創作中秋禮盒 搶攻竹科ESG公益採購助就業

相關新聞

強化監理 金管會有意推獨董調查權

金管會銀行局局長童政彰昨日召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有八十九位獨董參與，在歷時兩個多小時的會議中，銀行局明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，一是銀行營運有違法、違規之嫌；二是銀行雖未涉及違法違規，但經營決策引發疑慮。

調查出爐 Pi錢包部分會員資料遭駭

Pi錢包（拍付國際）六月遭駭客組織Settra入侵，Pi錢包公布最新調查結果指出，本次外洩資料主要為內部員工日常作業檔案，絕大多數檔案不涉及個人隱私，但二○一九年與二○二二年的專案會員資料，個資種類包含姓名、手機號碼與車牌號碼也有外洩情況。針對受影響的名單，Pi錢包近期將陸續發出App推播訊息進行個別通知。

陳祖培掌國泰世華銀 提三改革

國泰世華銀行前董事長郭明鑑兼任外部獨董事件過後，陳祖培回鍋接任國泰世華銀行董座，昨日首度以新任董座身分對外談話，坦言自己離開銀行已經一段時間，會努力履行董事長職責。重要的是把成績做出來，讓大家知道國泰世華是一家「了不起的銀行」。

中聯毒油案害民！證交所不忍了 泰山等4大上市食品巨頭遭罰內幕曝光

國內近期爆發「中聯油脂」生產的沙拉油爆發致癌毒油風暴，連上市公司產品也牽涉其中。掌管上市公司的臺灣證券交易所不忍了，17日對泰山（1218）、福壽（1219）、福懋油（1225）及南僑（1702）等四家公司開鍘，以對股東權益有重大影響、延遲重訊等兩大理由，各重罰新台幣30萬元違約金。

一卡通 iPASS MONEY 串聯新創公益、零工平台 打造支付新生態圈

iPASS一卡通17日宣布透過「iPASS Connect+」計劃攜手新創夥伴，將公益捐款、零工經濟等生活服務納入支付場景，打造結合支付、公益、就業與永續的數位生活平台，並擴大一卡通綠點公益捐款折抵場景，讓支付形成永續向善循環。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。