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調查出爐 Pi錢包部分會員資料遭駭

聯合報／ 記者馬瑞璿林海／台北報導
針對會員資料外洩影響名單，Pi錢包將陸續發出App推播訊息通知。 聯合報系資料照
針對會員資料外洩影響名單，Pi錢包將陸續發出App推播訊息通知。 聯合報系資料照

Pi錢包（拍付國際）六月遭駭客組織Settra入侵，Pi錢包公布最新調查結果指出，本次外洩資料主要為內部員工日常作業檔案，絕大多數檔案不涉及個人隱私，但二○一九年與二○二二年的專案會員資料，個資種類包含姓名、手機號碼與車牌號碼也有外洩情況。針對受影響的名單，Pi錢包近期將陸續發出App推播訊息進行個別通知。

Pi錢包日前會同專業第三方資安鑑識機構完成全面盤查，公布最新調查結果。Pi錢包指出，服務系統安全無虞，服務App、交易系統或網頁均未遭駭客入侵，用戶個人帳號密碼、交易資料、信用卡卡號及點數等，皆儲存於獨立且嚴密防護的資料庫，此資料庫確認安全無虞。不過，二○一九年與二○二二年因專案上線的會員資料仍有外洩。

Pi錢包也在調查報告中說明事故發生原因。Pi錢包指出，「本次事故為主機防火牆遭駭客漏洞攻擊，導致其取得權限並非法存取內部員工的檔案伺服器，造成部分日常作業檔案外洩」。後續處置上，Pi錢包表示，已就資安防護進行強化，包括防火牆漏洞修補及版本升級、帳號權限清查、非授權軟體清理與阻斷、導入端點偵測與回應等。

而在Pi錢包發生駭客入侵事件之後，主管機關數位發展部也於七月進行個資查核行政檢查。

對於Pi錢包昨日公布調查結果，數發部數位產業署指出，七月一日辦理實地行政檢查後，已責成該公司盡速盤點本事件受影響資料，依個資法規定通知當事人，以維護民眾權益。而數產署也依個資法程序積極調查中，如拍付國際有違反個資法的情事，將依法裁處。

資安專家鄭加海表示，這份第三方數位鑑識報告最大的價值，不是在於證明「沒有交易資料外洩」，而在於釐清攻擊者真正突破的是哪一層防護。調查顯示，攻擊者利用主機防火牆漏洞取得初始存取權限，入侵企業內部資訊環境，並存取部分員工作業檔案及歷史專案資料，但未發現支付核心系統、交易平台、信用卡資料、交易紀錄或會員帳號密碼遭到入侵或外洩，顯示核心支付環境與企業辦公網路之間的安全分區發揮了防護作用。

鄭加海分析，近年勒索攻擊已從癱瘓系統轉向「竊取資料再勒索」，真正目標往往是企業最具價值的資料，而非核心交易系統本身。對金融科技業而言，防護重點應從支付系統，擴展至整體企業受攻擊面，透過零信任、持續漏洞管理、網路分段、最小權限及主動式威脅偵測，才能在資料遭竊前中斷攻擊鏈，而非等到暗網曝光駭客入侵資訊後，才啟動應變。

駭客 資安

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