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台幣連四貶 向下壓力大

經濟日報／ 記者任珮云／台北報導

台股昨（17）日崩跌，在股匯雙殺衝擊下，新台幣一度跌破32.4元整數關卡，最低觸及32.416元，終場在中央銀行進場調節下收在32.288元，貶值3.9分，連續四個交易日收黑，周線連四黑，為2025年4月29日以來收盤新低。單日成交量衝上41.51億美元，為史上第九大成交量。

值得注意的是，7月底至8月仍有新一波股利匯出高峰即將到來，將進一步考驗新台幣表現。其中，聯發科將於7月30日發放每股24.5元現金股利，總發放金額約392.95億元，由於外資持股比重逾五成，預料將帶動可觀的美元匯出需求，成為月底匯市重要觀察點。

台幣 聯發科 中央銀行

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