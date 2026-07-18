聽新聞
0:00 / 0:00
台幣連四貶 向下壓力大
台股昨（17）日崩跌，在股匯雙殺衝擊下，新台幣一度跌破32.4元整數關卡，最低觸及32.416元，終場在中央銀行進場調節下收在32.288元，貶值3.9分，連續四個交易日收黑，周線連四黑，為2025年4月29日以來收盤新低。單日成交量衝上41.51億美元，為史上第九大成交量。
值得注意的是，7月底至8月仍有新一波股利匯出高峰即將到來，將進一步考驗新台幣表現。其中，聯發科將於7月30日發放每股24.5元現金股利，總發放金額約392.95億元，由於外資持股比重逾五成，預料將帶動可觀的美元匯出需求，成為月底匯市重要觀察點。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。