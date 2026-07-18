台幣連四貶 向下壓力大

金管會在周五由銀行局局長童政彰出面，召集全體國銀近百位獨董開會，聚焦獨董如何行使調查權來協助金融監理。據了解，這場會議共有89位獨董參與，在歷時2個多小時的會議中，銀行局已明確表達立場，未來至少有二種情境，希望獨董能協助監理機關進行調查，其一，銀行的營運狀況有違法、違規之嫌；其二，雖然未涉及違法違規，但相關經營決策卻同樣引發疑慮的情況。

2026-07-18 00:30